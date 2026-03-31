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【明星大学】多摩地域企業と連携した「体験型キャリアプログラム」を実施ー多摩に根差した地域協働型キャリア教育の推進
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）は、2025年10月27日〜11月27日にかけて、多摩地域の企業・団体5社と連携した「多摩地域企業・団体見学ツアー」を実施しました。
本取り組みは、本学が掲げる「多摩に根差し、地域に貢献する大学」というビジョンにもとづき、学生が地域企業の現場に触れることで働くイメージを具体化し、将来のキャリア形成につなげることを目的としたものです。
■実施背景
近年、新卒採用市場では売り手優位の状況が続き、採用活動の早期化・オンライン化の進展により、学生が十分な職業理解を得ないまま進路選択へ進むケースが増えています。こうした環境のなか、学生と企業・団体との間で生じるミスマッチを防ぎ、働く姿をより具体的に描けるようにするためには、実際の職場を訪れ、現場の最前線で活躍する社員から直接話を聞く「実体験」に基づく学びが欠かせません。
今回の体験型キャリア形成プログラムは、その課題を踏まえ、学生が地域企業の現場に触れながら業務理解を深め、職業選択に必要な判断材料を得る機会として企画されたものです。
■本学のビジョンと本取り組みについて
明星大学は、"実体験を通した学び"を教育の柱の一つに据えるとともに、「多摩に根差し、地域に貢献する大学」というビジョンを掲げています。地域社会と連携し、地域の未来を支える人材を継続的に輩出することを重要な使命と捉えています。
今回の体験型キャリア形成プログラムは、そうした本学の方針に基づき企画されたものです。多摩地域の企業・団体5社の協力を得て、職場見学や社員との対話を通じて、企業が求める人材像の理解を深め、卒業後のキャリアの具体化を促すことを目的としています。最終的には、学生が自らの適性に合った進路を選択できるよう支援するとともに、「地域で働く」という選択肢を広げ、地域社会の担い手となる人材育成につなげることを目指しています。
■協力企業・団体（順不同）
・センコー株式会社 東京主幹支店 日野営業所
・JUKI株式会社（多摩市）
・多摩都市モノレール株式会社（立川市）
・立川市役所
・株式会社第一屋製パン（小平市）
■プログラム内容
・職場見学（工場・オフィスなど）
・現場社員との座談会
・人事担当者による職種・業界説明
・質疑応答・ディスカッション
各回は約90分とコンパクトながら、現場のリアルが伝わる内容で、本学職員の同行により学生の理解をさらに深めました。
■関係者コメント
・参加学生（人文学部人間社会学科3年）JUKI株式会社参加
「ツアーに参加する前は、大手ミシンメーカーという知識だけを持っていましたが、実際に社員の方から説明をお聞きしたことで、ミシン業界は奥が深く、服・家具・電化製品など自分たちの身の回り品にはJUKIさんの技術力に支えられていることを知りました。ホームページだけで得る情報とは異なり、働くイメージの具体化だけでなく、JUKI製品の一つ一つの特徴について深く理解ができたことで、多摩地域から世界に影響を与える仕事がしてみたいと考えるようになりました。」
・明星大学就職センター チームリーダー 川本洋令
「多摩地域には多様な産業と魅力的な企業が数多く存在します。学生が実際に足を運び、現場を体験することは、キャリア形成において非常に重要です。本学としても、地域企業とのパートナーシップを一層深め、多摩地域への人材輩出につながる支援を強化していきます。」
▼本件に関する問い合わせ先
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本取り組みは、本学が掲げる「多摩に根差し、地域に貢献する大学」というビジョンにもとづき、学生が地域企業の現場に触れることで働くイメージを具体化し、将来のキャリア形成につなげることを目的としたものです。
近年、新卒採用市場では売り手優位の状況が続き、採用活動の早期化・オンライン化の進展により、学生が十分な職業理解を得ないまま進路選択へ進むケースが増えています。こうした環境のなか、学生と企業・団体との間で生じるミスマッチを防ぎ、働く姿をより具体的に描けるようにするためには、実際の職場を訪れ、現場の最前線で活躍する社員から直接話を聞く「実体験」に基づく学びが欠かせません。
今回の体験型キャリア形成プログラムは、その課題を踏まえ、学生が地域企業の現場に触れながら業務理解を深め、職業選択に必要な判断材料を得る機会として企画されたものです。
■本学のビジョンと本取り組みについて
明星大学は、"実体験を通した学び"を教育の柱の一つに据えるとともに、「多摩に根差し、地域に貢献する大学」というビジョンを掲げています。地域社会と連携し、地域の未来を支える人材を継続的に輩出することを重要な使命と捉えています。
今回の体験型キャリア形成プログラムは、そうした本学の方針に基づき企画されたものです。多摩地域の企業・団体5社の協力を得て、職場見学や社員との対話を通じて、企業が求める人材像の理解を深め、卒業後のキャリアの具体化を促すことを目的としています。最終的には、学生が自らの適性に合った進路を選択できるよう支援するとともに、「地域で働く」という選択肢を広げ、地域社会の担い手となる人材育成につなげることを目指しています。
■協力企業・団体（順不同）
・センコー株式会社 東京主幹支店 日野営業所
・JUKI株式会社（多摩市）
・多摩都市モノレール株式会社（立川市）
・立川市役所
・株式会社第一屋製パン（小平市）
■プログラム内容
・職場見学（工場・オフィスなど）
・現場社員との座談会
・人事担当者による職種・業界説明
・質疑応答・ディスカッション
各回は約90分とコンパクトながら、現場のリアルが伝わる内容で、本学職員の同行により学生の理解をさらに深めました。
■関係者コメント
・参加学生（人文学部人間社会学科3年）JUKI株式会社参加
「ツアーに参加する前は、大手ミシンメーカーという知識だけを持っていましたが、実際に社員の方から説明をお聞きしたことで、ミシン業界は奥が深く、服・家具・電化製品など自分たちの身の回り品にはJUKIさんの技術力に支えられていることを知りました。ホームページだけで得る情報とは異なり、働くイメージの具体化だけでなく、JUKI製品の一つ一つの特徴について深く理解ができたことで、多摩地域から世界に影響を与える仕事がしてみたいと考えるようになりました。」
・明星大学就職センター チームリーダー 川本洋令
「多摩地域には多様な産業と魅力的な企業が数多く存在します。学生が実際に足を運び、現場を体験することは、キャリア形成において非常に重要です。本学としても、地域企業とのパートナーシップを一層深め、多摩地域への人材輩出につながる支援を強化していきます。」
▼本件に関する問い合わせ先
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/