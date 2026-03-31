【明星大学】多摩地域企業と連携した「体験型キャリアプログラム」を実施ー多摩に根差した地域協働型キャリア教育の推進

【明星大学】多摩地域企業と連携した「体験型キャリアプログラム」を実施ー多摩に根差した地域協働型キャリア教育の推進