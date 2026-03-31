【公立｜静岡文化芸術大学】内尾太一准教授による『津波の人類学―海を越えた東日本大震災』と宮崎千穂准教授の編著『近代ユーラシアの帝国医療―風土病・流行病・パンデミック』を刊行 ― 出版助成制度により人類学・歴史学の研究成果を国内外に発信

【公立｜静岡文化芸術大学】内尾太一准教授による『津波の人類学―海を越えた東日本大震災』と宮崎千穂准教授の編著『近代ユーラシアの帝国医療―風土病・流行病・パンデミック』を刊行 ― 出版助成制度により人類学・歴史学の研究成果を国内外に発信