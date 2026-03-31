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長野大学が4月3日に入学式を挙行 ― 2026年度から開設される地域経営学部と共創情報科学部の第1期生も入学
公立大学法人長野大学（長野県上田市）は4月3日（金）、令和8年度（2026年度）の入学式を執り行う。会場となるのはサントミューゼ（長野県上田市）で、同大が2026年4月に開設する地域経営学部（再編）および共創情報科学部（新設）への入学者も参加する。
長野大学では2026年4月に「地域経営学部」および「共創情報科学部」を開設。既存の社会福祉学部をあわせた3学部体制となる。
地域経営学部は環境ツーリズム学部と企業情報学部を再編して設置。「経営イノベーションコース」と「地域サステイナビリティコース」で構成され、地域や企業の課題をイノベーションにより解決し、持続可能な社会の実現を目指す。
共創情報科学部は同大初の理系学部で、「知能コース」「デザインコース」「環境コース」から構成。3つのコースを横断的に学び多様な視点を育むことで、情報科学を基盤に人と自然が調和する共創社会を創ることを目指す。
新入生代表のことばでは、地域経営学部の学生が決意を述べる。
※メディア関係者におきましては、ぜひご取材の程よろしくお願いいたします。
なお、壇上での三脚の使用はお断りさせていただいております。予めご了承ください。
■長野大学 令和8年度入学式
【日 時】4月3日（金） 11:00〜11:40 （受付 10:00〜10:45）
【会 場】サントミューゼ（上田市交流文化センター）
・〒386-0025 長野県上田市天神三丁目15番15号
【式次第】
一、開式
一、入学許可
一、学長告辞
一、来賓祝辞
一、来賓・役員紹介
一、祝電披露
一、歓迎のことば
一、新入生代表のことば
一、大学歌斉唱
一、閉式
●長野大学HP「令和8年度 入学式」
https://www.nagano.ac.jp/event/detail/135
●地域経営学部
「経営イノベーションコース」と「地域サステイナビリティコース」で構成される。
経営イノベーションコースには「経営イノベーション領域」と「組織マネジメント領域」の2つの専門領域があり、サステイナブルな地域社会の実現 （地域経営）に向けて、地域企業の技術や地域資源を生かした経営や事業、商品のイノベーションを推進できる人材を育成する。
地域サステイナビリティコースは専門領域として「環境ツーリズム領域」と「地域公共政策領域」を擁し、サステイナブルな地域社会の実現 （地域経営）に向けて、地域の資源や自然環境を生かした地域づくりや観光まちづくりを推進できる人材を育てていく。
【URL】 https://www.nagano.ac.jp/faculty/community_management/
●共創情報科学部
AIを中心とするICTの仕組みと応用方法を学ぶ「知能コース」、人間中心発想でモノとコトを地域と共創して提案する方法を学ぶ「デザインコース」、自然環境の保全と経済成長を情報科学により両立させる方法を学ぶ「環境コース」から構成される。情報科学を基盤とした3つのコースを横断的に学び、多様な視点を育むことで、情報科学を基盤に人と自然が調和する「共創社会」を創ることを目指す。
【URL】 https://www.nagano.ac.jp/faculty/co_creation/
（関連記事）
・長野大学の「共創情報科学部」および「地域経営学部」の設置届出が受理 ― 2026年4月に開設（2025.07.04）
https://www.u-presscenter.jp/article/8010
▼本件に関する問い合わせ先
総務・人事担当
TEL：0268-39-0001
メール：soumu@nagano.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
長野大学では2026年4月に「地域経営学部」および「共創情報科学部」を開設。既存の社会福祉学部をあわせた3学部体制となる。
共創情報科学部は同大初の理系学部で、「知能コース」「デザインコース」「環境コース」から構成。3つのコースを横断的に学び多様な視点を育むことで、情報科学を基盤に人と自然が調和する共創社会を創ることを目指す。
新入生代表のことばでは、地域経営学部の学生が決意を述べる。
※メディア関係者におきましては、ぜひご取材の程よろしくお願いいたします。
なお、壇上での三脚の使用はお断りさせていただいております。予めご了承ください。
■長野大学 令和8年度入学式
【日 時】4月3日（金） 11:00〜11:40 （受付 10:00〜10:45）
【会 場】サントミューゼ（上田市交流文化センター）
・〒386-0025 長野県上田市天神三丁目15番15号
【式次第】
一、開式
一、入学許可
一、学長告辞
一、来賓祝辞
一、来賓・役員紹介
一、祝電披露
一、歓迎のことば
一、新入生代表のことば
一、大学歌斉唱
一、閉式
●長野大学HP「令和8年度 入学式」
https://www.nagano.ac.jp/event/detail/135
●地域経営学部
「経営イノベーションコース」と「地域サステイナビリティコース」で構成される。
経営イノベーションコースには「経営イノベーション領域」と「組織マネジメント領域」の2つの専門領域があり、サステイナブルな地域社会の実現 （地域経営）に向けて、地域企業の技術や地域資源を生かした経営や事業、商品のイノベーションを推進できる人材を育成する。
地域サステイナビリティコースは専門領域として「環境ツーリズム領域」と「地域公共政策領域」を擁し、サステイナブルな地域社会の実現 （地域経営）に向けて、地域の資源や自然環境を生かした地域づくりや観光まちづくりを推進できる人材を育てていく。
【URL】 https://www.nagano.ac.jp/faculty/community_management/
●共創情報科学部
AIを中心とするICTの仕組みと応用方法を学ぶ「知能コース」、人間中心発想でモノとコトを地域と共創して提案する方法を学ぶ「デザインコース」、自然環境の保全と経済成長を情報科学により両立させる方法を学ぶ「環境コース」から構成される。情報科学を基盤とした3つのコースを横断的に学び、多様な視点を育むことで、情報科学を基盤に人と自然が調和する「共創社会」を創ることを目指す。
【URL】 https://www.nagano.ac.jp/faculty/co_creation/
（関連記事）
・長野大学の「共創情報科学部」および「地域経営学部」の設置届出が受理 ― 2026年4月に開設（2025.07.04）
https://www.u-presscenter.jp/article/8010
▼本件に関する問い合わせ先
総務・人事担当
TEL：0268-39-0001
メール：soumu@nagano.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/