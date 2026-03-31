長野大学が4月3日に入学式を挙行 ― 2026年度から開設される地域経営学部と共創情報科学部の第1期生も入学

長野大学が4月3日に入学式を挙行 ― 2026年度から開設される地域経営学部と共創情報科学部の第1期生も入学