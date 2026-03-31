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長野大学が2月13日に令和7年度「夢チャレンジ成果発表会」を実施 ― 学生による自主的な地域貢献活動の成果を発表
長野大学（長野県上田市）は2月13日（金）、令和7年度「夢チャレンジ制度」の成果発表会を行う。同制度は学生が自主的に企画したさまざまなチャレンジを支援するためのもので、採用されると最高で20万円の奨励金が支給される。今回の発表会では、令和7年度に採用された学生6名が「はじめの一歩部門」「さらなる飛躍部門」に分かれて、それぞれの取り組みの成果を発表する。
長野大学の「夢チャレンジ制度」は、好奇心やチャレンジ精神旺盛な学生のオリジナリティーに富んだ企画の実現を資金的にバックアップする制度。「チャレンジ性豊かな学習・自己啓発活動」「社会貢献の意義を持つ活動」「キャンパスライフの活性化に寄与する活動」が対象となる。
希望者は大学時代に行いたい取り組みを企画書として提出し、審査のうえ採用されると、長野大学後援会から奨励金（最高20万円）が支給される。
このたび、令和7年度に同制度に採用された学生らによる成果発表会を開催する。概要は下記の通り。
■令和7年度夢チャレンジ成果発表会
【日 時】2026年2月13日（金） 13:30〜16:00
【場 所】長野大学9号館リブロホール（長野県上田市下之郷 658-1）
【発 表】
※発表時間は1組10分程度で、委員からのコメント時間を含め17〜20分程度
《はじめの一歩部門》13:40〜14:40
◎NISAを趣旨にしたボードゲーム
（中高生向けのボードゲームを開発し、若者向け金融リテラシーを推進）
社会福祉学部１年 若杉凰佑さん
◎里山の課題を考える3日間の体験合宿型アイデアソン㏌別所温泉
環境ツーリズム学部1年 大江ねねさん
◎「長野県産小麦の魅力発信！」〜県内産小麦を使用したお店を紹介するガイドブックを作りたい！〜
環境ツーリズム学部4年 宮川晶さん
《さらなる飛躍部門》14:50〜15:50
◎誰もが「地域の記録者」になれる。参加型3Dアーカイブ・プラットホームの構築
企業情報学部2年 上村航我さん
◎アソビとマナビ
（地域の子どもたちの居場所の選択肢を増やすことを目的に掲げ、「特別な経験」を提供するためのイベントを開催し、自己肯定感を育てる）
社会福祉学部3年 谷野綾音さん
◎制度では補いきれない地域住民の困りごとを解決したい 〜お花し支援プロジェクト〜
社会福祉学部3年 郄橋初奈さん
●長野大学 夢チャレンジ制度
https://www.nagano.ac.jp/campus_life/tution/dream_challenge/
※メディア関係者におかれましては、ぜひご取材の程よろしくお願いいたします。取材にあたりましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
▼本件に関する問い合わせ先
長野大学 教育グループ学生支援担当
TEL：0268-39-0028
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
長野大学の「夢チャレンジ制度」は、好奇心やチャレンジ精神旺盛な学生のオリジナリティーに富んだ企画の実現を資金的にバックアップする制度。「チャレンジ性豊かな学習・自己啓発活動」「社会貢献の意義を持つ活動」「キャンパスライフの活性化に寄与する活動」が対象となる。
このたび、令和7年度に同制度に採用された学生らによる成果発表会を開催する。概要は下記の通り。
■令和7年度夢チャレンジ成果発表会
【日 時】2026年2月13日（金） 13:30〜16:00
【場 所】長野大学9号館リブロホール（長野県上田市下之郷 658-1）
【発 表】
※発表時間は1組10分程度で、委員からのコメント時間を含め17〜20分程度
《はじめの一歩部門》13:40〜14:40
◎NISAを趣旨にしたボードゲーム
（中高生向けのボードゲームを開発し、若者向け金融リテラシーを推進）
社会福祉学部１年 若杉凰佑さん
◎里山の課題を考える3日間の体験合宿型アイデアソン㏌別所温泉
環境ツーリズム学部1年 大江ねねさん
◎「長野県産小麦の魅力発信！」〜県内産小麦を使用したお店を紹介するガイドブックを作りたい！〜
環境ツーリズム学部4年 宮川晶さん
《さらなる飛躍部門》14:50〜15:50
◎誰もが「地域の記録者」になれる。参加型3Dアーカイブ・プラットホームの構築
企業情報学部2年 上村航我さん
◎アソビとマナビ
（地域の子どもたちの居場所の選択肢を増やすことを目的に掲げ、「特別な経験」を提供するためのイベントを開催し、自己肯定感を育てる）
社会福祉学部3年 谷野綾音さん
◎制度では補いきれない地域住民の困りごとを解決したい 〜お花し支援プロジェクト〜
社会福祉学部3年 郄橋初奈さん
●長野大学 夢チャレンジ制度
https://www.nagano.ac.jp/campus_life/tution/dream_challenge/
※メディア関係者におかれましては、ぜひご取材の程よろしくお願いいたします。取材にあたりましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
▼本件に関する問い合わせ先
長野大学 教育グループ学生支援担当
TEL：0268-39-0028
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/