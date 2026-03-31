長野大学が2月13日に令和7年度「夢チャレンジ成果発表会」を実施 ― 学生による自主的な地域貢献活動の成果を発表

長野大学が2月13日に令和7年度「夢チャレンジ成果発表会」を実施 ― 学生による自主的な地域貢献活動の成果を発表