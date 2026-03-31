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追手門学院大学の学生団体が12月13日に茨木市中央公園で「追大 Candle Night 2025」を開催 ― 5,000個の灯りで「シンデレラ」の世界を演出
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）の大学公認学生団体「追大 Candle Night」は12月13日（土）、茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」および中央公園北グラウンドでキャンドルナイトイベント「追大 Candle Night 2025」を開催する（※荒天時は20日（土）に延期）。16回目となる今回は「シンデレラ」をテーマに、5,000個以上のキャンドルを使用して幻想的な空間を演出。また、会場中央に設置したポシェツリーで市内の幼稚園と共同制作したペーパーバッグなどを展示するほか、オリジナル提灯制作ワークショップや、同大の珈琲サークル 「Flavor coffee roasters」とコラボレーションしたコーヒーやココアの販売なども行う。入場無料、事前予約不要。
【ポイント】
○16年続く学生企画のキャンドルイベント。今年は「シンデレラ」をテーマに幻想空間を演出
○会場は、茨木市に2023年にできた子育て・文化複合施設「おにクル」と茨木市中央公園
○地域店・学内サークルとコラボで交流を創出。焼き芋×コーヒーと灯りがつなぐ集いの場へ
「追大Candle Night」は62名の学生で構成される大学公認団体で、2010年からキャンドルナイトイベントを実施。昨年のイベントには550人以上が来場し、地域の冬の風物詩として親しまれている。
地域のイベントとして開催する今年は、幅広い世代が親しめる物語「シンデレラ」をテーマに、5,000個以上のキャンドルで幻想的な空間を演出する。
会場には、物語の展開に合わせて「かぼちゃの馬車でお城へ向かう場面」や「魔法使いに魔法をかけてもらう場面」などを、それぞれ7つの立体オブジェクトと平面オブジェクトで表現。また中央にはポシェツリーを配置し、地域のお祭りなどで市民が制作したメッセージキャンドルや、茨木市内の幼稚園と共同制作したペーパーバッグも展示される。
また当日は、オリジナル提灯を作るワークショップや、追大 Candle Nightの公式キャラクター「ほのおちゃん」を探して「おにクル」とグラウンドを回るスタンプラリー形式のイベントも実施する。
そのほか、JR総持寺駅近くで農薬不使用の壷焼き芋を販売する「ゆうりのお芋屋さん」や、「珈琲から繋がる縁を大切に」をコンセプトに活動する同大の珈琲サークル「Flavor coffee roasters」とコラボレーションし、焼き芋やコーヒーなどを会場で販売。キャンドルのあたたかな灯りに包まれながら、地域の人々が気軽に集い楽しめる空間を提供する。
なおこの活動は、茨木市が市民公益活動を支援する「チャレンジいばらき補助金」を活用して運営されている。
◆「追大Candle Night 2025」概要
【日 時】
12月13日（土） 17:30〜20:00（最終受付 19:45）
※荒天の場合は12月20日（土）に延期
【場 所】
・おにクル（〒567-0888 大阪府茨木市駅前3丁目9-45）
・茨木市中央公園（北）グラウンド（〒567-0888 大阪府茨木市駅前4丁目8）
【同時開催】
・オリジナル提灯制作ワークショップ 16:30〜（整理券配布・参加無料）
・「ほのおちゃん」（団体公式キャラクター）を探せ！ 17:30〜（参加無料）
【出展情報】
・珈琲サークル「Flavor coffee roasters」：珈琲やココアを販売
Instagram： @flavor.otemon
・リヤカー屋台の壷焼き芋屋さん「ゆうりのお芋屋さん」：壷焼き芋を販売
Instagram： @yuri.yakiimo
●追大Candle Night SNS
X（旧Twitter）： @OGU_CandleNight
Instagram： @candlenightogu
（関連記事）
・追手門学院大学の学生団体「追大Candle Night」が10月11日・12日にららぽーとEXPOCITYでキャンドルイベントを企画 ― 日本の四季をテーマに「空の広場」で開催（2025.10.03）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-57537.html
・追手門学院大学の学生団体「追大Candle Night」が2月14・15日に梅田スカイビルでバレンタインキャンドルイベントを開催 ― 来場者による参加型イベントやワークショップも（2025.02.12）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55599.html
・追手門学院大学の学生団体が12月14日（土）に茨木市中央公園で「追大Candle Night 2024〜童話〜」を開催 ― 約5000個のキャンドルを使い「童話の世界」を演出（2024.12.11）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55186.html
▼本件に関する問い合わせ先
蛯原・織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
○16年続く学生企画のキャンドルイベント。今年は「シンデレラ」をテーマに幻想空間を演出
○会場は、茨木市に2023年にできた子育て・文化複合施設「おにクル」と茨木市中央公園
○地域店・学内サークルとコラボで交流を創出。焼き芋×コーヒーと灯りがつなぐ集いの場へ
「追大Candle Night」は62名の学生で構成される大学公認団体で、2010年からキャンドルナイトイベントを実施。昨年のイベントには550人以上が来場し、地域の冬の風物詩として親しまれている。
地域のイベントとして開催する今年は、幅広い世代が親しめる物語「シンデレラ」をテーマに、5,000個以上のキャンドルで幻想的な空間を演出する。
会場には、物語の展開に合わせて「かぼちゃの馬車でお城へ向かう場面」や「魔法使いに魔法をかけてもらう場面」などを、それぞれ7つの立体オブジェクトと平面オブジェクトで表現。また中央にはポシェツリーを配置し、地域のお祭りなどで市民が制作したメッセージキャンドルや、茨木市内の幼稚園と共同制作したペーパーバッグも展示される。
また当日は、オリジナル提灯を作るワークショップや、追大 Candle Nightの公式キャラクター「ほのおちゃん」を探して「おにクル」とグラウンドを回るスタンプラリー形式のイベントも実施する。
そのほか、JR総持寺駅近くで農薬不使用の壷焼き芋を販売する「ゆうりのお芋屋さん」や、「珈琲から繋がる縁を大切に」をコンセプトに活動する同大の珈琲サークル「Flavor coffee roasters」とコラボレーションし、焼き芋やコーヒーなどを会場で販売。キャンドルのあたたかな灯りに包まれながら、地域の人々が気軽に集い楽しめる空間を提供する。
なおこの活動は、茨木市が市民公益活動を支援する「チャレンジいばらき補助金」を活用して運営されている。
◆「追大Candle Night 2025」概要
【日 時】
12月13日（土） 17:30〜20:00（最終受付 19:45）
※荒天の場合は12月20日（土）に延期
【場 所】
・おにクル（〒567-0888 大阪府茨木市駅前3丁目9-45）
・茨木市中央公園（北）グラウンド（〒567-0888 大阪府茨木市駅前4丁目8）
【同時開催】
・オリジナル提灯制作ワークショップ 16:30〜（整理券配布・参加無料）
・「ほのおちゃん」（団体公式キャラクター）を探せ！ 17:30〜（参加無料）
【出展情報】
・珈琲サークル「Flavor coffee roasters」：珈琲やココアを販売
Instagram： @flavor.otemon
・リヤカー屋台の壷焼き芋屋さん「ゆうりのお芋屋さん」：壷焼き芋を販売
Instagram： @yuri.yakiimo
●追大Candle Night SNS
X（旧Twitter）： @OGU_CandleNight
Instagram： @candlenightogu
（関連記事）
・追手門学院大学の学生団体「追大Candle Night」が10月11日・12日にららぽーとEXPOCITYでキャンドルイベントを企画 ― 日本の四季をテーマに「空の広場」で開催（2025.10.03）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-57537.html
・追手門学院大学の学生団体「追大Candle Night」が2月14・15日に梅田スカイビルでバレンタインキャンドルイベントを開催 ― 来場者による参加型イベントやワークショップも（2025.02.12）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55599.html
・追手門学院大学の学生団体が12月14日（土）に茨木市中央公園で「追大Candle Night 2024〜童話〜」を開催 ― 約5000個のキャンドルを使い「童話の世界」を演出（2024.12.11）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55186.html
▼本件に関する問い合わせ先
蛯原・織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/