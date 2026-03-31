追手門学院大学の学生団体が12月13日に茨木市中央公園で「追大 Candle Night 2025」を開催 ― 5,000個の灯りで「シンデレラ」の世界を演出

追手門学院大学の学生団体が12月13日に茨木市中央公園で「追大 Candle Night 2025」を開催 ― 5,000個の灯りで「シンデレラ」の世界を演出