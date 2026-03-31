神奈川大学日本常民文化研究所が、輪島市域の歴史・文化、文化財等の救出・保存・調査に関して、輪島市と協定を締結しました

神奈川大学日本常民文化研究所が、輪島市域の歴史・文化、文化財等の救出・保存・調査に関して、輪島市と協定を締結しました