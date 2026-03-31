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札幌大学卒業生が語る“札大で身につく力” ― 在学生によるトップ経営者へのインタビュー記事を2027年度大学案内の巻頭に掲載
札幌大学（札幌市豊平区）では現在、同大への進学を検討する高校生やその保護者、高校教諭らに向けて、大学の学びの特色やキャリアサポート体制、クラブ・サークル活動などの情報を紹介する「大学案内2027」を制作している。巻頭特集として、令和7年6月に株式会社札幌ドーム（大和ハウス プレミストドームの管理・運営会社）代表取締役社長に就任した同大卒業生の阿部晃士氏に在学生がインタビューした特別企画を掲載予定。令和8年4月下旬に発行を予定しており、同大ホームページから無料で請求可能。
制作中の「大学案内2027」では、同大卒業生で株式会社札幌ドームの代表取締役社長の阿部晃士氏へのインタビュー記事を掲載。経営学専攻の3年生がインタビュアーを務め、大学時代に培った経験や社会人として求められる力やキャリア形成の考え方などについて話を聞いた。世代を超えた対話を通じて、札幌大学での学びがどのように社会で生かされているのかが伝わる内容となっている。
◆阿部晃士氏 略歴
1992年3月 札幌大学経営学部経営学科卒業
1992年4月 株式会社日本交通公社入社
2018年4月 株式会社JTB北海道事業部営業統括部長
2019年4月 JTB（Hong Kong）Limited取締役社長、JTB（MACAU）Limited取締役社長兼務、MY BUS HONGKONG Limited取締役社長兼務
2021年2月 JTB Oceania Pty.Ltd.取締役社長、JTB Australia Pty.Ltd.取締役社長兼務
2022年4月 株式会社JTB北海道広域代表
2025年6月23日 株式会社札幌ドーム代表取締役社長
●札幌大学資料請求
「大学案内2027」は2026年4月下旬発行予定で、発行後は下記URLより無料（送料・手数料ともに無料）で請求することができる。
https://www.sapporo-u.ac.jp/prospect/request.php
※誌面での紹介まで、今しばらくお待ちください。
●株式会社札幌ドーム
サッカーJリーグのチーム「北海道コンサドーレ札幌」のホームスタジアム「大和ハウス プレミストドーム」の管理・運営を行っており、安定的なドーム運営・高品質なサービスを提供している。
https://www.sapporo-dome.co.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学企画部入試・広報課
TEL：011-852-9190
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
◆阿部晃士氏 略歴
1992年3月 札幌大学経営学部経営学科卒業
1992年4月 株式会社日本交通公社入社
2018年4月 株式会社JTB北海道事業部営業統括部長
2019年4月 JTB（Hong Kong）Limited取締役社長、JTB（MACAU）Limited取締役社長兼務、MY BUS HONGKONG Limited取締役社長兼務
2021年2月 JTB Oceania Pty.Ltd.取締役社長、JTB Australia Pty.Ltd.取締役社長兼務
2022年4月 株式会社JTB北海道広域代表
2025年6月23日 株式会社札幌ドーム代表取締役社長
●札幌大学資料請求
「大学案内2027」は2026年4月下旬発行予定で、発行後は下記URLより無料（送料・手数料ともに無料）で請求することができる。
https://www.sapporo-u.ac.jp/prospect/request.php
※誌面での紹介まで、今しばらくお待ちください。
●株式会社札幌ドーム
サッカーJリーグのチーム「北海道コンサドーレ札幌」のホームスタジアム「大和ハウス プレミストドーム」の管理・運営を行っており、安定的なドーム運営・高品質なサービスを提供している。
https://www.sapporo-dome.co.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学企画部入試・広報課
TEL：011-852-9190
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/