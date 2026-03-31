【自社調査データ公開】タイパの次は「メンパ（心理的負担軽減）」重視！2,312名の本音から見えた、カシモWiMAXが選ばれる理由とは？ ― 「選択しない」心地よさを提供する、ストレスフリーな通信設計―
株式会社MEモバイル（所在地：東京都墨田区/代表取締役：加茂知之）は、通信サービス「カシモWiMAX」において、2,312名の利用者を対象とした最新アンケート調査を実施しました。
これまで消費の基準として「コスパ」や「タイパ」が重視されてきましたが、それに続く新たなトレンドとして「メンパ（メンタルパフォーマンス）」が注目を集めています。情報過多の現代において、「複雑な条件を比較検討する」「後から解約の手間を気にする」といった脳の認知負荷をいかに減らすかという「心理的負担の低さ」に価値を見出す消費者が急増しています。
公的調査でも、通信契約における複雑な料金体系や手続きが消費者のストレスになっている実態が明らかになっていますが 、カシモWiMAXは「迷わない・疲れない」ストレスフリーな通信設計を提案しています。本プレスリリースでは、2,312名のお客様の「本音」のデータをもとに、当社のサービスがいかにメンパ向上に貢献しているかを公開いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345559/images/bodyimage1】
■ タイパ志向の次に重視され始めた「メンパ」
これまで、価格に対する価値を示す「コスパ（コストパフォーマンス）」や、費やした時間に対する満足度を示す「タイパ（タイムパフォーマンス）」が消費の基準として重視されてきました。
それに続く新たなトレンドとして注目されているのが「メンパ（メンタルパフォーマンス）」です。情報過多の現代において、「複雑な条件を比較検討する」「後から解約の手間を気にする」といった脳の認知負荷（メンタル）をいかに減らし、ストレスフリーにサービスを利用できるかという「心理的負担の低さ」に価値を見出す消費者が急増しています。
■ 公的データが示す、通信業界における「メンパ低下」の深刻な実態
生活インフラとなった通信サービスですが、その契約手続きは消費者の「メンパ」を著しく低下させる要因となっています。総務省や消費者庁のデータからも、複雑な料金体系がもたらすストレスとトラブルの実態が浮き彫りになっています。
「説明されても分からない」複雑すぎる料金体系
総務省によると、通信サービス（FTTH）をWeb上で契約した消費者で、十分に内容を理解できなかったと答えた方のうち、41.6％が「説明事項が多く､一部の説明は読み飛ばしてしまった」、次いで35.6%が「説明が複数のページにまたがっていて複雑だった」と回答。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345559/images/bodyimage2】
月々の通信料金に対する割引の適用条件については、分かりにくいと答えた消費者のうち、36.2%が「記載が多く､どこに何の記載があるか分からなかった」、27.7%が「文字の説明では分からないことがあり､読み飛ばした」と回答。
料金体系が複雑すぎて、十分に内容を理解できないまま契約に至っていることは、消費者が「理解するのが面倒」という心理的ストレスに晒されていることを示唆しています。
総務省：消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合（第14回）「通信サービスのＷＥＢでの契約に関する利用者アンケートの主な結果」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000859569.pdf
「解約したくてもできない」手続きの複雑さ
消費者庁が、インターネット上での商品購入やサービス提供に伴う契約について調査したところ、68.8%が「簡単に登録ができるのに、解約が複雑で難しいと感じることがある」、42.5%が「解約方法が電話限りなのに、つながらないことがある」と回答。
これまで消費の基準として「コスパ」や「タイパ」が重視されてきましたが、それに続く新たなトレンドとして「メンパ（メンタルパフォーマンス）」が注目を集めています。情報過多の現代において、「複雑な条件を比較検討する」「後から解約の手間を気にする」といった脳の認知負荷をいかに減らすかという「心理的負担の低さ」に価値を見出す消費者が急増しています。
公的調査でも、通信契約における複雑な料金体系や手続きが消費者のストレスになっている実態が明らかになっていますが 、カシモWiMAXは「迷わない・疲れない」ストレスフリーな通信設計を提案しています。本プレスリリースでは、2,312名のお客様の「本音」のデータをもとに、当社のサービスがいかにメンパ向上に貢献しているかを公開いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345559/images/bodyimage1】
■ タイパ志向の次に重視され始めた「メンパ」
これまで、価格に対する価値を示す「コスパ（コストパフォーマンス）」や、費やした時間に対する満足度を示す「タイパ（タイムパフォーマンス）」が消費の基準として重視されてきました。
それに続く新たなトレンドとして注目されているのが「メンパ（メンタルパフォーマンス）」です。情報過多の現代において、「複雑な条件を比較検討する」「後から解約の手間を気にする」といった脳の認知負荷（メンタル）をいかに減らし、ストレスフリーにサービスを利用できるかという「心理的負担の低さ」に価値を見出す消費者が急増しています。
■ 公的データが示す、通信業界における「メンパ低下」の深刻な実態
生活インフラとなった通信サービスですが、その契約手続きは消費者の「メンパ」を著しく低下させる要因となっています。総務省や消費者庁のデータからも、複雑な料金体系がもたらすストレスとトラブルの実態が浮き彫りになっています。
「説明されても分からない」複雑すぎる料金体系
総務省によると、通信サービス（FTTH）をWeb上で契約した消費者で、十分に内容を理解できなかったと答えた方のうち、41.6％が「説明事項が多く､一部の説明は読み飛ばしてしまった」、次いで35.6%が「説明が複数のページにまたがっていて複雑だった」と回答。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345559/images/bodyimage2】
月々の通信料金に対する割引の適用条件については、分かりにくいと答えた消費者のうち、36.2%が「記載が多く､どこに何の記載があるか分からなかった」、27.7%が「文字の説明では分からないことがあり､読み飛ばした」と回答。
料金体系が複雑すぎて、十分に内容を理解できないまま契約に至っていることは、消費者が「理解するのが面倒」という心理的ストレスに晒されていることを示唆しています。
総務省：消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合（第14回）「通信サービスのＷＥＢでの契約に関する利用者アンケートの主な結果」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000859569.pdf
「解約したくてもできない」手続きの複雑さ
消費者庁が、インターネット上での商品購入やサービス提供に伴う契約について調査したところ、68.8%が「簡単に登録ができるのに、解約が複雑で難しいと感じることがある」、42.5%が「解約方法が電話限りなのに、つながらないことがある」と回答。