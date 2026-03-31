【自社調査データ公開】タイパの次は「メンパ（心理的負担軽減）」重視！2,312名の本音から見えた、カシモWiMAXが選ばれる理由とは？ ― 「選択しない」心地よさを提供する、ストレスフリーな通信設計―

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