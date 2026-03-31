スマートメーター電力線通信（PLC）モデム市場は、スマートグリッドの拡大に伴い2030年までに22億9,000万ドルに到達見込み

スマートメーター電力線通信（PLC）モデム市場は、スマートグリッドの拡大に伴い2030年までに22億9,000万ドルに到達見込み