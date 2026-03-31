神姫バス、姫路市夢前町で「香寺ハーブ・ガーデンのカモミールで癒される旅」を2026年4月25日(土）から開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、香寺ハーブ・ガーデンと連携し、姫路市夢前町のカモミール畑を舞台にした日帰りバスツアー「香寺ハーブ・ガーデンのカモミールで癒される旅」を2026年4月25日から複数回開催します。本ツアーでは、カモミール摘み取り体験、摘みたてカモミールを使ったハーブティー作りと石鹸作り、農家レストラン且緩々（しゃかんかん）でのランチビュッフェを提供します。神姫バスは、地域事業者と連携し、自然・食・手仕事を組み合わせた地域コンテンツを発信します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344776/images/bodyimage1】
日時：
2026年4月25日（土）、28日（火）、5月10日（土）、17日（日）
※開催日程も追加予定
場所：姫路市夢前町山之内地区、農家レストラン且緩々
集合住所：※開催日によって異なります。
・JR姫路駅南バスターミナル〔4月28日発、5月17日発〕
・神姫バス三宮東のりば〔4月25日発、5月10日発〕
参加費用：12,000円
募集人数：最大40名（最少催行17名）
体験内容：3つのハイライト
・姫路市夢前町のカモミール畑での摘み取り体験
・摘みたてカモミールを使ったハーブティー作りと石鹸作り
・農家レストラン且緩々での健康ランチビュッフェ
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/fcb08ccb-6978-587f-b3ea-fa40ba68ca92?lng=ja
【連携事業者の紹介】
香寺ハーブ・ガーデンは、姫路市香寺町を拠点に、ハーブの育成や研究に取り組んでいます。ハーブの力を使って体内環境や人間のリズムを整えること、さらに心の未病に向き合うことをテーマにしている点が特徴です。今回のツアーでは、その知見を背景に、姫路市夢前町のカモミール畑で摘み取り体験を実施します。また、香寺ハーブ・ガーデンが運営する農家レストラン且緩々での食事や体験も組み込むことで、ハーブを暮らしの中でどう感じ、どう取り入れるかまで伝える内容になっています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
企画担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344776/images/bodyimage1】
日時：
2026年4月25日（土）、28日（火）、5月10日（土）、17日（日）
※開催日程も追加予定
場所：姫路市夢前町山之内地区、農家レストラン且緩々
集合住所：※開催日によって異なります。
・JR姫路駅南バスターミナル〔4月28日発、5月17日発〕
・神姫バス三宮東のりば〔4月25日発、5月10日発〕
参加費用：12,000円
募集人数：最大40名（最少催行17名）
体験内容：3つのハイライト
・姫路市夢前町のカモミール畑での摘み取り体験
・摘みたてカモミールを使ったハーブティー作りと石鹸作り
・農家レストラン且緩々での健康ランチビュッフェ
申込方法：以下予約ページより申込
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/fcb08ccb-6978-587f-b3ea-fa40ba68ca92?lng=ja
【連携事業者の紹介】
香寺ハーブ・ガーデンは、姫路市香寺町を拠点に、ハーブの育成や研究に取り組んでいます。ハーブの力を使って体内環境や人間のリズムを整えること、さらに心の未病に向き合うことをテーマにしている点が特徴です。今回のツアーでは、その知見を背景に、姫路市夢前町のカモミール畑で摘み取り体験を実施します。また、香寺ハーブ・ガーデンが運営する農家レストラン且緩々での食事や体験も組み込むことで、ハーブを暮らしの中でどう感じ、どう取り入れるかまで伝える内容になっています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
企画担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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