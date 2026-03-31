【株式会社地域新聞社】健康経営優良法人2026（大規模法人部門）認定のお知らせ
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2026年3月9日付で、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」の大規模法人部門において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたので、お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345624/images/bodyimage1】
1. 健康経営優良法人認定制度について
健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が推進する健康増進施策に基づき、特に優れた健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。
本制度は、健康経営に取り組む企業を「見える化」することで、従業員や求職者、取引先、金融機関などからの社会的評価を高める環境の整備を目的としています。
２. 当社の健康経営への取り組み
当社は「人の役に立つ」という理念のもと、社員およびその家族の心身の健康を企業活動の重要な基盤と位置づけ、健康経営を推進しております。
具体的には、
● 働きやすい職場環境・制度の整備
● 疾病予防およびメンタルヘルス対策の強化
● 社内コミュニケーションの活性化
など、多面的な取り組みを継続的に実施しています。これらの取り組みにより、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めることで、生産性の向上を図り、持続可能な企業経営の実現を目指しております。
当社は今後も、社員の健康保持・増進を重要な経営課題と捉え、より一層の健康経営の推進に取り組んでまいります。
■参考
当社の健康経営に関する詳細は、以下のページをご覧ください。
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/human-capital/health/
３. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345624/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345624/images/bodyimage3】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証スタンダード 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345624/images/bodyimage1】
1. 健康経営優良法人認定制度について
健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が推進する健康増進施策に基づき、特に優れた健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。
本制度は、健康経営に取り組む企業を「見える化」することで、従業員や求職者、取引先、金融機関などからの社会的評価を高める環境の整備を目的としています。
２. 当社の健康経営への取り組み
当社は「人の役に立つ」という理念のもと、社員およびその家族の心身の健康を企業活動の重要な基盤と位置づけ、健康経営を推進しております。
具体的には、
● 働きやすい職場環境・制度の整備
● 疾病予防およびメンタルヘルス対策の強化
● 社内コミュニケーションの活性化
など、多面的な取り組みを継続的に実施しています。これらの取り組みにより、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めることで、生産性の向上を図り、持続可能な企業経営の実現を目指しております。
当社は今後も、社員の健康保持・増進を重要な経営課題と捉え、より一層の健康経営の推進に取り組んでまいります。
■参考
当社の健康経営に関する詳細は、以下のページをご覧ください。
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/human-capital/health/
３. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345624/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345624/images/bodyimage3】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証スタンダード 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
プレスリリース詳細へ