auフィナンシャルサービス株式会社様がau PAY カードアプリにおいて、不正アクセス検知サービス「Fraud Alert ログイン検知」を導入
2026年3月31日
株式会社カウリス
不正アクセス検知サービスを提供する株式会社カウリス（本社：東京都千代田区、代表取締役：島津 敦好、以下、カウリス）は、auフィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野 敦史、以下、auフィナンシャルサービス）が提供するスマートフォンアプリに「Fraud Alert（フロードアラート） ログイン検知」をご導入いただいたことを本日お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345499/images/bodyimage1】
■Fraud Alertとは
「Fraud Alert」は、250を超える独自のパラメータを活用し、金融機関に求められる高度な不正アクセス検知と取引モニタリングを実現するクラウド型サービスです。
金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に準拠しているほか、「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について（2024年8月公開）」をはじめとした金融庁からの相次ぐ要請にも対応しています。
現在、銀行・証券・クレジットカード事業者など40社以上の金融機関に導入。月間約6億件に及ぶモニタリング実績に基づく圧倒的な不正検知精度を有し、個人・法人を問わず、フィッシング詐欺、口座転売、不正送金などに伴う悪意あるアクセスをリアルタイムで検知・防御しています。
最大の特徴は、過去に不正利用に使われた端末情報をデータベース化し、Fraud Alertの導入企業間で共有できる点です。これにより、不正利用に使われた端末の情報や悪意のあるアクセスを、業界横断で捕捉することが可能となり、業界を横断して巧妙化する金融犯罪を、組織の枠を超えて捕捉し、未然に防ぐことができます。
■auフィナンシャルサービス様でのご導入
この度、auフィナンシャルサービス様が提供するau PAY カードアプリに、不正ログインへの対策として「Fraud Alert」をご導入いただきました。
不正利用に対する抑止力として、auフィナンシャルサービス様の安全なサービス運営に貢献してまいります。
カウリスは、Fraud Alertを多くの金融機関にご利用いただくことで、業界をまたいで行われる高度化した金融犯罪から、ご利用者様の金融資産の保護をご支援してまいります。
■カウリス会社概要
会社名：株式会社カウリス
代表取締役：島津 敦好
本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB
設立日：2015年12月4日
証券コード：153A（東証グロース）
資本金：3億8,333万円
事業内容：不正アクセス検知サービス、本人確認サービスの開発・提供
URL：https://caulis.jp/
配信元企業：株式会社カウリス
株式会社カウリス
不正アクセス検知サービスを提供する株式会社カウリス（本社：東京都千代田区、代表取締役：島津 敦好、以下、カウリス）は、auフィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野 敦史、以下、auフィナンシャルサービス）が提供するスマートフォンアプリに「Fraud Alert（フロードアラート） ログイン検知」をご導入いただいたことを本日お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345499/images/bodyimage1】
■Fraud Alertとは
「Fraud Alert」は、250を超える独自のパラメータを活用し、金融機関に求められる高度な不正アクセス検知と取引モニタリングを実現するクラウド型サービスです。
金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に準拠しているほか、「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について（2024年8月公開）」をはじめとした金融庁からの相次ぐ要請にも対応しています。
現在、銀行・証券・クレジットカード事業者など40社以上の金融機関に導入。月間約6億件に及ぶモニタリング実績に基づく圧倒的な不正検知精度を有し、個人・法人を問わず、フィッシング詐欺、口座転売、不正送金などに伴う悪意あるアクセスをリアルタイムで検知・防御しています。
最大の特徴は、過去に不正利用に使われた端末情報をデータベース化し、Fraud Alertの導入企業間で共有できる点です。これにより、不正利用に使われた端末の情報や悪意のあるアクセスを、業界横断で捕捉することが可能となり、業界を横断して巧妙化する金融犯罪を、組織の枠を超えて捕捉し、未然に防ぐことができます。
■auフィナンシャルサービス様でのご導入
この度、auフィナンシャルサービス様が提供するau PAY カードアプリに、不正ログインへの対策として「Fraud Alert」をご導入いただきました。
不正利用に対する抑止力として、auフィナンシャルサービス様の安全なサービス運営に貢献してまいります。
カウリスは、Fraud Alertを多くの金融機関にご利用いただくことで、業界をまたいで行われる高度化した金融犯罪から、ご利用者様の金融資産の保護をご支援してまいります。
■カウリス会社概要
会社名：株式会社カウリス
代表取締役：島津 敦好
本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB
設立日：2015年12月4日
証券コード：153A（東証グロース）
資本金：3億8,333万円
事業内容：不正アクセス検知サービス、本人確認サービスの開発・提供
URL：https://caulis.jp/
配信元企業：株式会社カウリス
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