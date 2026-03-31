【グラッドキューブ】PLAN-B との戦略的業務提携を発表 ～ 動画接客技術とコンテンツ資産化の融合による、マーケティング DX 支援体制を強化 ～
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株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、株式会社 PLAN-B（本社：大阪市西区 代表取締役：鳥居本 真徳 以下、PLAN-B ）と、「動画接客」技術と、インフルエンサー動画の二次利用による資産化を組み合わせたマーケティング支援領域における戦略的業務提携を締結いたしました。
本提携に伴い、2026年３月31日（火）より、インフルエンサー施策とウェブサイト改善を融合させた、EC・ウェブサイト向け成果改善ソリューションの提供を開始いたします。
具体的には、PLAN-B が提唱する「インフルエンサーグロース(R)モデル（投稿の資産化）」と、グラッドキューブが提供する次世代エンゲージメントプラットフォーム「 SiTest Engage（サイテスト エンゲージ）」の「動画接客」技術を掛け合わせたソリューションです。SNS 上の「点」の集客を、ウェブサイト上の「線」の購入体験へと昇華させることで、顧客生涯価値（ LTV ）の最大化を支援する体制を構築してまいります。
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三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「国内クリエイターエコノミーに関する調査結果（2025年）」出典データを参考に作成
■ 提携の背景
約14.5兆円市場における「作りっぱなし」からの脱却
国内のクリエイターエコノミー市場は拡大を続けており、2024年の市場規模は２兆894億円に達しました。さらに、法人化や IP（知的財産）の活用といった潜在市場を含めると、その規模は約14.5兆円に上ると推計されています（*1）。しかし、多くの企業では「インフルエンサー施策が SNS 上の認知だけで終わり、売上への貢献が見えにくい」「制作した高品質な動画コンテンツが一過性の投稿で消費され、資産として活用しきれていない」といった課題を抱えています。 また、ウェブサイト改善の現場においても、「静止画だけでは商品の魅力が伝わりきらない」「タレントやモデルの動画をサイトに掲載するには、高額な二次利用費がかかる」ことがボトルネックとなっていました。
これらの課題に対し、デジタルマーケティング領域で豊富な実績を持つ両社が提携し、コストを抑えながらウェブサイトの「動画化・接客化」を実現するソリューションを構築いたしました。
*1 出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「国内クリエイターエコノミーに関する調査結果（2025年）」https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/12/cr_251210_01.pdf
■ 本ソリューションの３つの提供価値
(1)高品質なインフルエンサー動画の「二次利用」による資産化
PLAN-B が提供する「 Cast Me!（キャストミー）」および戦略的キャスティングにより、商材に最適なインフルエンサーをアサインします。最大の特徴は、生成された動画コンテンツの「二次利用が無料（※条件による）」である点です。 通常、ウェブサイトへのタレント動画掲載には高額な追加費用が発生しますが、本スキームではコストを抑えつつ、SNS で反響のあった「売れる動画（ UGC 風動画 ）」を自社 EC サイトや LP の接客コンテンツとして無期限で資産化することが可能です。
(2)ノーコードで実装する「動画接客」で、CVR を劇的に改善
確保した動画素材を、グラッドキューブの「 SiTest Engage 」を用いてウェブサイト上に「ポップアップ」や「ピクチャインピクチャ（画面端での追従再生）」としてノーコードで実装します。 商品ページを閲覧しながら動画で実際の使用感を確認できる “ながら見” 環境を提供することで、静止画だけでは伝わらない商品の魅力を訴求します。過去の実績では、モデル動画の活用により滞在時間が9.2倍、CVR が２倍改善した事例や、インフルエンサー動画の活用で売上が前年同期比３倍になった事例も確認されており、劇的な成果改善が期待できます。