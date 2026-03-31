NTTPCコミュニケーションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：工藤 潤一、以下：NTTPC)は、企業や研究機関によるロボティクス／フィジカルAI分野の技術開発促進を目的に、NVIDIA Omniverse(TM)ライブラリやオープンソースのNVIDIA Isaac Simフレームワークをサポートする開発・検証基盤となるPoC(Proof of Concept)環境※の無償提供を、2026年3月31日から開始いたします。

本環境の活用により、技術開発に取り組む企業等は、開発基盤の構築にかかる負担を抑え開発・検証を迅速化できるようになります。NTTPCは、デジタルツイン領域に加え、近年ニーズが急増しているロボティクス／フィジカルAI分野における開発・検証の取り組みを一貫して支援します。





※ 本環境上で利用するソフトウェア(NVIDIA Omniverse(TM)等)のライセンスは、原則としてお客さまにご用意いただきます。









1. 背景

ロボティクス／フィジカルAIは、先端技術の活用による業務自動化や高度化へのニーズが高まる中で、製造、物流、医療など多様な分野で急速に市場が拡大すると予測されています。特に、物理環境を高精度に再現したデジタルツイン上でロボットや機器の学習を行い、利用現場でこうした装置を自律的に動作・制御させるフィジカルAIは、ロボットや業務システムを現場に導入する前に動作や工程・安全性の改善余地の把握に応用でき、円滑な実運用に貢献する技術として注目されています。

一方で、こうした先端技術の開発・検証には、高性能GPUを活用した高度な計算基盤やソフトウェア開発環境の整備が不可欠であり、専門的な知見やノウハウが求められ、環境構築にかかる負担が開発の初期段階において障壁となっています。





2. 提供内容

本PoC環境はクラウド型VDI方式※を採用しているため、利用者は開発ライブラリやフレームワークの個別インストールに伴う負担を軽減でき、開発・検証業務に集中できます。具体的にはNVIDIA Omniverse(TM)や Isaac Simなどのシミュレーション関連ライブラリやフレームワークを活用し、NVIDIA AIインフラの採用によってデジタルツインの構築、物理シミュレーションやAIモデルの学習といった計算負荷の高い処理にも対応できます。





※ NTTPCが提供する「VDIクラウド for デジタルツイン(R)」を利用します





3. 提供期間

本環境の提供期間は、2026年3月31日から8月末までを予定しています。提供条件や参加要件の詳細は別紙をご参照ください。





4. お申し込み先

NTTPCコミュニケーションズ株式会社

AIソリューション事業部 PoC担当

E-mail： PC_i_vdi-apply@ntt.com





5. 今後の展開

NTTPCは、本PoC環境の提供を通じて得られる知見を開発企業と共有するとともに、NVIDIAの開発ロードマップを踏まえ同社の技術進化を継続的に取り込みながら、ロボティクス／フィジカルAI分野における開発・検証環境の高度化と提供するサービスの拡充を進めていきます。あわせて、パートナー企業やNTTグループと連携し、NVIDIA Omniverse(TM)を活用した3Dデジタルツイン領域において、AIを活用したソリューションの価値向上を目指します。





※ NVIDIA、NVIDIA Omniverse(TM)、NVIDIA Isaac、NVIDIA Isaac Simは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

※ 本記事は2026年3月時点の情報に基づいています。製品に関わる情報等は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。NVIDIAが公表している最新の情報が優先されます。

※ VDIクラウド for デジタルツインはNTTPCコミュニケーションズの登録商標です。