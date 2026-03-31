株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営する、ラ・メゾン センター北店が2026年4月21日（火）に10周年を迎えます。これまでご愛顧いただいたお客様への感謝の気持ちを込めて、2026年4月1日（水）より期間限定の記念イベントを開催いたします。

10周年を記念した各種イベント

10周年記念スペシャルディナーコース

糸島産カキや自家製カラスミなど豪華食材のパスタや、肉の旨みとワインの酸味が響き合う濃厚な牛肉の赤ワイン煮込み、ぜひご賞味ください。販売期間：2026年4月8日（水）～5月6日（水）価格：8,800円（税込）内容：前菜6種盛り合わせ、糸島カキと春キャベツ、自家製カラスミのアーリオ・オーリオ、牛ほほ肉の赤ワイン煮込み［フォカッチャ付き］、カッサータ ほか※当日の仕入れ状況によりメニュー・食材が変更になる場合がございます

https://yoyaku.toreta.in/la-maison-centerkita/#/

10周年記念アフタヌーンティー

紅ほっぺ、不知火のスイーツやパフェ。自家製キッシュやオリジナルスコーン、湘南ゴールドの乾杯スパークリングと共に。販売期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）価格：4,500円（税込）内容：【上段プレート】紅ほっぺと抹茶シュー／4種ベリーのミニタルト／不知火と金柑のムースショコラブラン／ショコラクッキー／キャラメルショコラナッツマカロン／カヌレ・ド・ボルドー／ベリーバフェ【下段プレート】ベリーパフェ／小野ファームミルクアイス／ベーコンと季節野菜のキッシュ／プレーンスコーン【乾杯ドリンク】湘南ゴールド＆バイオレットティースパークリング※当日の仕入れ状況によりメニュー・食材が変更になる場合がございます

復刻アニバーサリータルト

アニバーサリー記念に誕生したタルトが復刻いたします。多くのお客様に愛された「特別の味わい」を心ゆくまでお楽しみください。【復刻タルト】・1周年アニバーサリー「紅ほっぺのミルクフロマージュタルト」・5周年アニバーサリー「天使のいちごとフルーツカクテルムースのショコラタルト」・8周年アニバーサリー「タルトフレジェ」

さくらのメッセージボード

店内に「さくらの木」が登場。お客様のメッセージを桜の花びらに見立てた付箋に綴り、店内に満開の桜を咲かせる参加型イベントです。

10周年記念イラスト展

イラストレーターきりたにかほり✕ラ・メゾンセンター北店の10年が個展スタイルで店内に。10年間描きためた歴代のタルトのイラストたちが、みなさまをお迎えします。

10周年記念 フルーティーナイト

開店記念日当日の夜、フルートとハープによる生演奏を実施。美しい音色が記念すべき夜を華やかに彩ります。・開催日： 2026年4月21日（火）・時間： 1st 18:30～ / 2nd 19:30～・出演： 岩上裕子（Flute）、高江洲愛（Harp）・参加費： 無料（ご飲食代のみ）

オリジナルステッカーのノベルティ

きりたにかほりさんが描いた愛らしいタルトのイラストがステッカーに。感謝の気持ちを込めて、ご来店いただいた方にオリジナルステッカーをプレゼント！今日のおやつと一緒に、ワクワクも一緒にお持ち帰りください。※先着1,000名様 ※なくなり次第終了

【LINE友だち限定】 抽選でタルトチケットプレゼント

LINEアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で30名様にお好きなタルトと引き換え可能なチケットをプレゼントいたします。※2026年4月1日時点で「ラ・メゾン センター北店」公式LINEにご登録の方が対象となります。

店舗概要

店舗名：ラ・メゾン センター北店所在地：〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目29-7アクセス：センター北駅2番出口（横浜市営地下鉄ブルーライン / 横浜市営地下鉄グリーンライン） 徒歩2分電話番号：045-511-8245営業時間：日～木 11:00~21:00／金・土 11:00~22:00公式サイト：https://la-maison.la-maison.jp/