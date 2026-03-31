株式会社AniTone（東京都目黒区 代表取締役：秋田堅司）は声優、鈴木みのりの冠番組「みのりダイアリー」 の放送2周年を記念して、番組2周年記念イベントを開催することが決定したことをお知らせします。

ニコニコチャンネルで毎月末に生配信中の、声優鈴木みのりの冠番組「みのりダイアリー」の番組2周年記念イベントが開催決定！本イベントは2026年5月9日（土）、昼と夜の2部制にて開催。会場は東京都練馬区光ヶ丘の「IMAホール（イマホール）」です。イベントの詳細はこちらhttps://ch.nicovideo.jp/minori-diary/blomaga/ar2230110最新情報やチケット情報は本日21:00～放送の 「みのりダイアリー＜24ページ目＞」にてお伝えします。お楽しみに！【『みのりダイアリー』ニコニコチャンネル】https://live.nicovideo.jp/watch/lv350181834

◆「みのりダイアリー」番組

■「みのりダイアリー」声優鈴木みのりの冠番組！ 鈴木みのりが日々あったことをお話ししたり、みなさんとメールでやり取りするトーク番組です。みなさん、鈴木みのりと一緒に日々を紡いでいきましょう。ニコニコ生放送&YouTubeで月末月曜日に配信中！【『みのりダイアリー』ニコニコチャンネル】https://ch.nicovideo.jp/minori-diary【『みのりダイアリー』YouTube公式チャンネル】https://www.youtube.com/@minoridiary【『みのりダイアリー』番組公式Xアカウント】https://x.com/minoridiary

◆鈴木みのりProfile

誕生日：10月1日出身地：愛知県趣味：筋トレ、ネットサーフィン特技：歌唱、長距離走方言：三河弁出演作品／ボイスサンプルはこちらhttps://www.aoni.co.jp/search/suzuki-minori.htm【鈴木みのり 公式Xアカウント】https://x.com/minoringo_staff

【会社概要】会社名：株式会社AniTone（ア二トーン） 所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山ビル8F代表取締役：秋田堅司設立：2024年7月URL：https://ani-tone.com/