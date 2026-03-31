2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、橿原市総合プール（奈良県橿原市）の全エリアを活用させていただき、食・音楽・サウナ・マーケット・アクティビティが融合する体験型イベント『つどう、巡る 2026』を開催いたします。

かつて市民に愛され、多くの歓声が響いていた橿原市総合プール。その記憶が宿る場所で、今度は“熱”と“音”と“香り”、そして”人”と”文化”が巡る新しい時間を創出します。本イベントは、地域資源の再活用と新たな文化創造を目的とした挑戦です。

■ イベント概要

名称：つどう、巡る日時：2026年4月18日（土）11:00-20:00 サウナエリア 11:00-18:002026年4月19日（日）11:00-19:00 サウナエリア 11:00-17:00※最終入場は両日閉場の30分前場所：橿原市総合プール（奈良県橿原市）内容：移動式サウナ20基、マーケット約70店舗、音楽ライブ、アクティビティエリア 他入場料：一般1,300円／サウナ付き6,300円（前売価格）※高校生以下、一般入場無料※高校生のサウナ利用は3,000円です。※前売券の販売状況や会場の混雑状況により、当日券の販売を行わない場合あり想定来場者数：約2,000～2,500名

■ イベントの特徴

1．記憶の再生

長年親しまれてきた市民施設を舞台に、かつての“流れるプール”を象徴する動線設計と空間演出で、新しい賑わいを生み出します。

2．ジャンル横断型フェスティバル

サウナ、音楽、飲食、マルシェ、アクティビティといった様々な体験が一堂に会する。“好きなものが、交差する。”をテーマに、多様なカルチャーが融合します。

3．地域との連携

奈良県内外から個性ある出店者が集結。地元事業者や若手クリエイターとも連携し、橿原から新たな文化発信を行います。

■ 出店者一例

ABiL（新潟）／HOT SHOT SAUNA（京都）／SAUNA NO TSUDOI（京都）／けむり（奈良）／サウナカー Base（徳島）／サウナグルービー（愛知）／サバス（兵庫）／サモリ倶楽部（新潟）／ドガサウナ（滋賀）／どこでもサウナ（大阪）／ぬかとゆげ（京都）／花岡工務店（大阪）／蒸 -五箇サウナ-（京都）／+Ordinary（愛知）／ANTELOPE（滋賀）／GRAPE REPUBLIC（山形）／MATCHA BOY（大阪）／OK,ADAM（秋田）／SHINDO WINES（福岡）／カーブドッチ（新潟）／コーヒータロー（神奈川）／ハッピー太郎醸造所（滋賀）／ひげのコーヒー（長野）／ぷくぷく醸造（福島）／一般社団法人日本お茶割り協会（東京）／稲とアガベ（秋田）／印度乳業（京都）／奥谷農園（愛媛）／庄司珈琲焙煎所（和歌山）／味噌湯 志なだ（東京）／Burrito y tacos 5884（長野）／Bistro maru（神奈川）／cafeアマアイ（和歌山）／connect connection（大阪）／crucru 奥地ほうぼく豚（愛媛）／INDIA GATE（京都）／L&B sandwiches（東京）／lot（長野）／METZGEREI SAKAMOTO（和歌山）／PAAPLE（大阪）／The Source Diner（長野）／u3doco（東京）／where（東京）／さやかの天津飯（愛媛）／バガワーンカレー（大阪）／ふろろ（大阪）／ヤンフー（香川）／ヨコボリ（大阪）／ラオス料理タマサート（京都）／ラムセス（香川）／火曜腸詰倶楽部（京都）／亀は亀（茨城）／亀岡家｜かめおかけ（愛媛）／山ねこ（京都）／山在り（山梨）／創作レストラン Mobo（和歌山）／台所 ねづく（大阪）／amijok（長野）／ogawaya（京都）／WHY BOWL（奈良）／パティスリーラール（和歌山）／ミルク工房そら（京都）／A.M.A（兵庫）／AGITO VINTAGE（大阪）／Chain & Co.（東京）／HEP sandal（奈良）／HIGE（大阪）／insyusyugi（大阪）／LINK（広島）／meme.（広島）／nakota（大阪）／NATURAL ANCHORS（長野）／NEBOH studio（香川）／numashop（大阪）／PEEPLE（大阪）／UNDERTHESUN（愛知）／WHY KNOT（奈良）／Yosemite（奈良）／キツネノウエ（和歌山）／ビアサーカス（山梨）／饅頭VERY MUCH（石川）／ISE STANDARD（大阪）／THE TABLES NARA（奈良）／旅する勝亦家（静岡）／Beer Again Shisha（静岡）／Flat Landing by NA（長野）／全日本棍棒協会（奈良）／BBQBs（奈良）／HITIMANA（奈良）／KAZUKI（Lightsout）（大阪）／DJ miharu（京都）／TAKUJI（Smash up）／（大阪）Yotoku Kobayashi（奈良）／ふらっと♭（京都）／陰徳JAY-Z a.k.a.きゅるるん（滋賀）

■ 主催者コメント

イベント企画の原動力について／ユニット結成のストーリーについて

https://tsudoumeguru.jp/

【西崎】橿原市総合プールは、奈良で育った自分にとって子どもの頃から何度も通った思い出の場所でした。巨大なスライダーや流れるプールは、奈良の人なら一度は行ったことがあるような象徴的な場所だったと思います。閉園してからもその景観は残っていて、道路から見えるたびに「この場所、何かに使えたら面白いのに」とずっと思っていました。これだけインパクトのある施設をただ眠らせておくのはもったいない。「橿原のこの場所で大きなイベントをやりたい」という思いをずっと持っていました。

【小川】以前から「いろいろなカルチャーが交わる（知る、出会うきっかけになる）イベントをやりたい」という思いと、「全国各地で仲良くなった仲間とおもしろいことがしたい」という思いがありました。自分自身、飲むことや食べること、ライブやサウナが好きなのはもちろんなのですが、その先で”ひとと繋がる”ということが本当に自分のなかで大切で。だからいつか、そういう場所を作ることができたら良いなと思っていました。

【両者】こんな話を飲みながら話していたことがきっかけで、本当に雑談から始まったプロジェクトです。ふたりでやれば、お互いが考えていたことを実現できるんじゃないかと思いました。（余談：正直、こんなに早く話が進むとは思っていなかったです 笑）

地域への波及効果について

奈良、そして橿原という街に新しい流れが生まれるきっかけになればと思っています。例えば、奈良の人が「こんなお店あったんや」と新しい発見をしたり、県外から来た人が「橿原って面白い街やな」と感じたり。そして、イベントで出会ったお店や人を目的に、どこかへ旅に行ってみたり。イベントが終わったあとも、人と人の繋がりが続いていく。そんな小さな化学反応が、この街のあちこちで生まれたら嬉しいです。

未来への展望

奈良にはまだまだ面白い人や場所、文化があります。そしてそれは奈良だけではなく、日本中に同じことが言えると思います。そういったものが少しずつ繋がっていく“プラットフォーム”のような存在になればいいなと思っています。「このイベントに行くと、”なにか”に出会える」そんな存在になれば嬉しいです。

「サウナ×マーケット×音楽」、空間演出のこだわりポイント

ただテントを並べるのではなく、歩いて巡ることで景色が変わったり、人の流れが自然に生まれるような会場構成にしています。流れるプールを使ったマーケットロードも、50mプールを丸ごと使った大型サウナエリアも、自分が知る限りでは今まで見たことがないので、当日の景色が本当に楽しみです。来場された方には、まずは会場をゆっくり一周してほしいです。大きなプールの形を活かした会場なので、歩いているだけでいろんな景色や音が飛び込んできます。サウナのあとに、美味しいごはんを食べる。好きな音楽を聴きながらのんびりマーケットを楽しむ。身体を動かして、美味しいお酒を飲む。このイベントは、無限大の楽しみ方があると思っています。もちろん、サウナに入らなくても楽しめるイベントです。ただ、50mプールを使った巨大なサウナエリアはとても珍しいと思うので、初めての方にも気軽に体験してもらえたら嬉しいです！

出店者選定の基準

「この人たちに会うためにお店に行きたくなる」「この人たちが集まったら絶対おもしろい空間になる」という方たちにお声掛けしています。また、大人も子どもも、お酒を飲む人も飲まない人も、サウナに入る人も入らない人も、誰がいつ来ても楽しめるようなラインナップを目指しています。

メッセージ

橿原市総合プールは、奈良の多くの人にとって思い出のある場所だと思います。その場所が今回、2日間だけ特別な空間になります。食、音楽、マーケット、サウナ、アクティビティなど、本当にいろんな楽しみ方ができるイベントなので、大人も子どもも、友人同士でも家族ででも、気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいです。かつてプールとして賑わっていた場所に、もう一度賑わいが生まれる。そんな瞬間を、ぜひ一緒に体感してもらえたらと思います。以上、つどう、巡るの紹介となります。

■ お問い合わせ先

https://tsudoumeguru.jp/

つどう、巡る実行委員会西崎 翔（にしざき しょう）・小川 実咲（おがわ みさき）MAIL：tsudou.meguru@gmail.com公式SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/tsudou.meguruHP： https://tsudoumeguru.jp/