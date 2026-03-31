阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）では、2025年 絵画コンクール「ぼくとわたしの阪神電車」の大賞作品がデザインされたバッジを、4月1日（水）から阪神電車の運輸部員（乗務員及び駅係員など）が名札下に着用します。





絵画コンクール「ぼくとわたしの阪神電車」は、子どもたちが絵に親しむ機会を提供するとともに、絵を描くきっかけとして、もっと阪神電車に親しんでもらえるよう開業100周年をきっかけに始めたものです。21回目となる昨年は過去2番目となる4,105点の応募をいただき、これまでに累計で約45,000点もの夢いっぱいの阪神電車の絵が集まりました。





当社は、2024年から開業120周年プロジェクトを推進してきており、このたびその締めくくりとして、子どもたちにとって一番身近な乗務員・駅係員が未来に向けてその期待に応えていく思いを表すため、本バッジを着用することとしました。

当社は、これまで支えてくださったお客さま一人ひとりとともに、これからも地域に寄り添い、お客さまの“たいせつ”に向き合って歩んでいきます。





なお、この取組みは来年度以降も絵画コンクール開催後に毎回実施する予定です。





1 着用期間（予定）

2026年4月1日（水）～11月30日（月）

※着用期間は予告なく変更する場合があります。

※2026年度以降は、翌年1月1日～11月30日に着用を予定しています。





2 着用対象

運輸部員（乗務員・駅係員など）





















阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/15d88aaf059b925bf291cd55baa3302cea749a3a.pdf





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