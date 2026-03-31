六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年8月29日（土）～11月29日（日）まで神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」を開催します。

この度、新たに招待アーティスト14組が決定しましたのでお知らせします。第1弾で発表した招待アーティストと合わせて、計20組の出展が決定しました。今年は公募アーティストを含め、約60組が出展予定です。

また、2026年4月1日（水）～5月31（日）の期間、各種鑑賞パスポートを通常価格よりもお得な早割価格にて販売いたします。

なお、本芸術祭の拠点となるROKKO森の音ミュージアム内、SIKIガーデン～音の散策路～では、草間彌生《南瓜》を特別寄託作品として2026年3月14日から先行公開しています。





※各アーティストのプロフィールについては別紙をご覧ください。

※公募アーティストは4月5日（日）まで募集し、6月1日（月）に発表予定です。

詳しくは公式Webサイト（ https://www.rokkomeetsart.jp/ ）をご確認ください。





【第2弾招待アーティスト】※50音順、敬称略

伊藤大寛、伊藤幸久、井上涼、加治聖哉、古巻和芳、佐藤圭一、四方謙一、鈴木泰人、棚田康司、仲順れい、中野信子、船井美佐、宮嵜浩、わにぶちみき





◆早割 鑑賞パスポート

【販売券種】

（1）昼夜パス…有料会場＋「ひかりの森～夜の芸術散歩～」会場への入場

（2）昼パス……有料会場への入場

（3）夜パス……「ひかりの森～夜の芸術散歩～」会場への入場





【販売期間】

2026年4月1日（水）～5月31日（日）





【販売場所】

イープラス、チケットぴあ、asoview!、ローソンチケット、ArtSticker、HHcrossTOWNS、Triplabo、楽天トラベル観光体験





■「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」開催概要

【会期】2026年8月29日（土）～11月29日（日）

【会場】ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、天覧台、他六甲山上各所

■「ひかりの森～夜の芸術散歩～」開催概要

【会期】2026年9月19日（土）～11月29日（日）の土日祝

【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園

【料金】





【主催】六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

【共催】六甲摩耶観光推進協議会

【特別助成・協賛】神戸市、阪急阪神ホールディングス株式会社

【助成】公益財団法人 神戸文化支援基金

【助成・協力】公益財団法人 神戸市民文化振興財団





※2026年3月現在の情報です。

※情報の追加・変更については公式Webサイトでお知らせします。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/585554/att_585554_1.pdf









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/8c6e422135e9a5f1f84aee2f20dadf410c72f190.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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