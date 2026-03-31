株式会社Stella entertainment所属の王道アイドルグループ「Cherie!（シェリー）」に、新メンバー 成宮あず が加入し、5人体制で新たなスタートを切ることが発表された。Cherie!は山下ゆづき、福田はな、胡桃める、天城りおなに新メンバーの成宮あずを加えた5名からなる王道アイドルグループ。先日開催された東海地区最大級のアイドルフェス「RADJAM」にて、新体制として初ライブを行ったCherie!。その勢いのまま、4月18日（土）・19日（日）開催の北陸最大級のアイドルフェス「かがやきフェス」への出演も発表されており、ライブシーンにおいて急速に存在感を高める注目の新鋭グループとして期待を集めている。Cherie! 公式Xhttps://x.com/cherie_idolCherie! 公式サイトhttps://www.cherieidol.com■メンバー公式X山下ゆづきhttps://x.com/cherie_yuzuki福田はなhttps://x.com/cherie_hana胡桃めるhttps://x.com/cherie_meru天城りおなhttps://x.com/cherie_riona成宮あずhttps://x.com/cherie__azu