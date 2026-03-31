自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROⅡ」を個人のクルマに導入した3つの家族へのインタビューをもとに、飲酒問題と向き合う実例を公開しました。

飲酒運転のリスクは、本人だけでなく、その家族にも深刻な不安と負担をもたらします。「鍵を隠す」「外出を制限する」といった対応に追われる中で、家族が“監視役”を担わざるを得ない現実も少なくありません。 今回公開した3つの事例では、双極性障害を抱えるケース、高齢の親による飲酒運転リスクに直面したケース、そして働き盛りの世代における飲酒習慣の見直しといった、それぞれ異なる背景のもとで、アルコール・インターロック導入に至った経緯とその後の変化を紹介しています。「お酒を飲んだらエンジンがかからない」という仕組みは、家族による管理や精神的負担に依存しない再発防止策として、新たな選択肢となり得ます。本リリースでは、3つの実例を通じて、飲酒問題に対する現実的な向き合い方を提示します。

【事例1】双極性障害と飲酒問題に向き合い、鍵を隠し続ける日々からの解放を目指したご家族

詳細はこちら：https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260330/69c9fd12c626e.pdf

【事例2】高齢の親による飲酒運転の不安と再発防止に向き合い、「監視役」という重圧から解放されたご家族

詳細はこちら：https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260330/69ca062064f4c.pdf

【事例3】働き盛りの夫の飲酒習慣と向き合いながら、再び不安な夜を繰り返さないために支え合うご夫婦

詳細はこちら：https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260330/69ca0c3404dc1.pdfそれぞれのご家族が抱えてきた葛藤と決断、そして導入後の変化には、共通する一つの示唆があります。それは、飲酒問題への対応が個人や家族の努力だけに委ねられるべきではないということです。アルコール・インターロックという選択肢が、より多くの人に知られ、社会の中で活用されていくことが求められています。■個人利用のアルコール・インターロック導入事例はこちらhttps://alcohol-interlock.com/carsales/voice/

アルコール・インターロックについて

アルコール・インターロックシステム「ALC-ZEROII」は東海電子株式会社が製造・販売する自動車搭載型アルコール検知器です。呼気吹き込み式でアルコール検知時にエンジン始動を防止し、一般的な車両であれば後付けが可能です。

アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROII」製品ページ：https://alcohol-interlock.com/device/

アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト

■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイトアルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部E-mail:info@tokai-denshi.co.jp■東海電子株式会社 IL推進事業部Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_ilX：https://x.com/tokai_denshiLine：@700xyfip■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。https://transport-safety.jp/archives/26257■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/