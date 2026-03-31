和歌山の旬を産地直送でお届け！「ＪＡタウン」のショップ 「ココ・カラ。和歌山マルシェ」が開業1周年！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内のショップ「ココ・カラ。和歌山マルシェ」では、令和８年４月１日～４月３０日の期間中、先着2,000名様に「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で使用できる500円の割引クーポンをプレゼントします。

「ココ・カラ。和歌山マルシェ」は、和歌山県内８ＪＡが令和７年４月１日に合併したのに合わせ、旧６ショップが一緒になりオープンしたショップで、和歌山県が生産量日本一を誇る梅、ミカン、柿などの青果物や、梅干、ジンジャーエールなどの農産加工品に加え、野菜や花、熊野牛など充実した商品を取り揃えているショップです。開業１周年記念としてお得な割引クーポンを発行します。ぜひこの機会にご利用ください。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5610

【４月のショップおススメ商品】

〇樹成八朔 約4㎏（約12玉～15玉）

収穫のタイミングをあえて遅らせ、樹の上でじっくりと熟成させた樹成八朔です。

ＵＲＬ： http://www.ja-town.com/shop/g/g5610-90seika-52/

〇冷凍パープルクィーン 400ｇ×４袋(計１.６kg)(紀南)

オリジナル品種の小梅「パープルクィーン」。梅ジュースや梅酒をつくると鮮やかなピンク色になります。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70reito-pq4/

〇紀州みなべの南高梅 こんぶ梅１.５㎏【木樽・化粧箱】塩分:約１０％ (紀州)

厳選した南高梅と、北海道産の良質昆布を、独自の技法により漬け上げました。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-60konbu1500kidaru/

【 開業1周年キャンペーン概要】

１．期 間：令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）

２．内 容：期間中ご購入いただいた方全員に、当ショップで

利用可能な500円クーポンを先着2,000名にプレゼント

３．対象商品：ココ・カラ。和歌山マルシェショップの販売商品

４．ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5610/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown