オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、当社の長時間ホルター心電図解析サービスHeartnoteⓇ（以下 Heartnote）が、香川県が運営する官民共創コミュニティ「かがわDX Lab（ディーエックスラボ）」の研究項目に採択されたことをお知らせします。

「かがわDX Lab」とは、香川県が推進する官民共創による地域の社会課題を解決する取り組みです。当社はHeartnoteで取得した心電図データなど日常生活の中で取得した生体情報を活用した「心房細動の早期発見の事業」を提案し採択されました。採択後は参画メンバーで構成されるワーキンググループにて事業の実現性や受容性について検証を行っていきます。

HeartnoteⓇは、貼り付け型心電計で記録した最大24時間７日間のデータを解析し、医療機関へ解析結果をフィードバックするサービスです。今回の提案では、健康診断や家庭での血圧測定の結果から心房細動のリスクが高いと考えられる方に対して、HeartnoteⓇによる心電図記録を案内します。希望者は医療機関を受診して心電図の記録を開始し、取得したデータを基に心房細動リスクを詳細に解析します。そして、所見が確認された場合には、医療機関の受診を促し、早期の治療介入につなげていきます。

日本では約4,300万人が高血圧とされていますが、健康診断で高血圧を指摘されても実際に医療機関を受診する人は約4割にとどまるといわれています。高血圧は心房細動や糖尿病など、さまざまな疾患の発症リスクを高めます。なかでも心房細動は、心原性脳塞栓症の主要な原因であり、患者の約4割が無症状といわれるほど早期発見が難しい不整脈です。一方で、早期に気づき適切な治療を行うことで、重症化を防ぐことができます。

当社は今回の採択を通じて、日常生活の中にある健康チェックの機会を活用し、疾病リスクに気づいていない地域住民の方々の重症化予防に取り組みます。そして、香川県に暮らす人々の健康寿命延伸の実現に貢献します。

HeartnoteⓇ概要

HeartnoteⓇは、日常生活の中で心電図を継続的に記録できる、長時間ホルター心電図解析サービスです。最大24時間7日間の連続記録が可能で、防水仕様により入浴時も含めて装着を続けられます。取得した心電図データは医療機関で解析され、心房細動などの不整脈の早期発見に役立てられます。

主な特長

・軽量・フレキシブル・コードレス設計で装着負担が少ない

・防水仕様（IPX4/IPX7）で入浴時も装着可能

・最大7日間の連続測定に対応

・医療機関での診断を補完するための 長時間心電図データを取得できる

※医療機器認証番号：302ACBZX00015000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/ecg-heartnote/



HeartnoteⓇ本体



装着イメージ



HeartnoteⓇサービス内容