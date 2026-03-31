【山形県新庄市】新庄市初の道の駅「新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」グランドオープンイベント開催！

新庄市初の道の駅「新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」 グランドオープンイベント開催！ ～国登録有形文化財を活用したノスタルジックな道の駅で、地域活性化の新たな拠点がスタート～

山形県新庄市に市内初の道の駅として誕生した「道の駅 新庄エコロジーガーデン原蚕（げんさん）の杜」。来る**2026年4月26日（日）**に、道の駅のグランドオープンを記念したイベントを開催します。午前10時から午後3時まで、新庄市エコロジーガーデンを会場に、地域内外から多くの来場者をお迎えし、多彩な催しで賑わいを創出します。タイミングがよければ、桜並木と菜の花畑の鮮やかな光景が観られるかも！？

「道の駅 新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」は、旧農林省蚕糸試験場という歴史的建造物を活用し、国登録有形文化財に指定された施設をリノベーションした全国的にも珍しい道の駅で、令和7年12月14日（日）に道の駅としてオープンしました。

普段は、地元の新鮮な農産物や特産品を扱う直売所や地域の食材を活かしたレストランなどが好評を博しています。また、5月～１１月の毎月第３日曜日に開催される青空市「kitokito Marche（キトキトマルシェ）」は、手作りされたものを通して、人と人とが触れあうことができる場所で、月ごとにテーマが変わり、毎月新鮮な気持ちで楽しむことができるイベントとして地域内外からの多くの来場者で賑わいます。

今回のオープン記念イベントでは、道の駅となったエコロジーガーデンの魅力をさらに広く発信するため、約80店舗の出店が予定されており、地元のグルメや工芸品などが一堂に会します。また、特設ステージでは、地域に根ざしたパフォーマンスやエンターテイメントが繰り広げられ、来場者に忘れられない一日を提供します。キッチンカーも多数出店し、イベントを盛り上げます。

＜ステージイベント＞

時間

内容

10：00～

開会式

10：30～

ユメリオンステージショー＆撮影会

11：00～

ゆるキャラ大集合！ユメリオンも参加し大撮影会！

12：30～

地元幼稚園や小中学校による発表、地元高校や吹奏楽団による演奏会、地元合唱団による合唱、地元ダンスクラブによるダンスパフォーマンス

15：00

閉会

＜周遊イベントも盛りだくさん！＞

・デイキャンプ

・ドッグラン

・リアル謎解きゲーム

・パークゴルフ

・オリジナルグッズ販売

このイベントは、新庄市が目指す地域活性化の一環として、交流人口の拡大と地域経済の発展に寄与することを目指しています。歴史と自然が融合したこの道の駅が、地域の新たなランドマークとして、また人々が集い、交流する拠点となることを期待しています。ぜひ足をお運びください！

＜イベント概要＞

エコロジーガーデンに関することやイベントについて詳しくは、公式ホームページや公式Instagramをご覧ください。

・公式ホームページ

https://michinoeki-eg.jp/

・公式Instagram ＠ecologygarden.shinjo

https://www.instagram.com/ecologygarden.shinjo/

＜＜イベントに関するお問い合わせ＞＞

エコロジーガーデン事務室 ☎0233-29-2122

新庄市商工観光課交流企画係 ☎0233-29-5849

≪発信日付／発信元名≫

令和8年3月3１日／山形県新庄市