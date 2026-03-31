リディアダンスアカデミー守口校YUIクラスからレッスン変更のお知らせ
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府守口市のダンススタジオにて4月よりYUIクラスを金曜日から木曜日に移動し、初級クラスのみ開講となります。
HP：https://re-dia.jp/blog/moriguchi-yui/
［講師］
YUI
［担当レッスン］
■守口校／2スタジオ
2026年4月2日（木）～
19:30～20:45 HIPHOP初級／キッズ＆一般
[ プロフィール・経歴 ]
Girls Collection出演（2011,2012）
trueskool vol200 優勝
R.E.A.C.T 特別賞
2014 the UNITY 特別賞
TRUE SKOOLvol.262 2位
summer sonic 出演
その他アーティスト振付等
[ レッスン紹介]
～キッズクラス～
ストレッチ→アイソレ→ルーティーン
hiphopでよく使うステップ中心のレッスン
～ティーン&一般クラス～
ストレッチ→アイソレ→ルーティーン
ステップの応用、フロアなど身体の使い方を意識しながら踊れるように
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー守口校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー守口校
所在地：〒570-0079 大阪府守口市金下町1-3-8
最寄駅：京阪「土居駅」から徒歩4分／地下鉄「太子橋今市駅」から徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/moriguchi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345374/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/moriguchi-yui/
［講師］
YUI
［担当レッスン］
■守口校／2スタジオ
2026年4月2日（木）～
19:30～20:45 HIPHOP初級／キッズ＆一般
[ プロフィール・経歴 ]
Girls Collection出演（2011,2012）
trueskool vol200 優勝
R.E.A.C.T 特別賞
2014 the UNITY 特別賞
TRUE SKOOLvol.262 2位
summer sonic 出演
その他アーティスト振付等
[ レッスン紹介]
～キッズクラス～
ストレッチ→アイソレ→ルーティーン
hiphopでよく使うステップ中心のレッスン
～ティーン&一般クラス～
ストレッチ→アイソレ→ルーティーン
ステップの応用、フロアなど身体の使い方を意識しながら踊れるように
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー守口校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー守口校
所在地：〒570-0079 大阪府守口市金下町1-3-8
最寄駅：京阪「土居駅」から徒歩4分／地下鉄「太子橋今市駅」から徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/moriguchi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345374/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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