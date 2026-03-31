リディアダンスアカデミー和歌山校にて凜の新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、和歌山県和歌山市のダンススタジオにて凛のクラスを3月25日(水)よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/wakayama-newclass-rin/
【 講師 】
凛
【 担当レッスン 】
毎週水曜日
16:10～17:10 リトル
17:20～18:35 HIPHOP／キッズ＆一般
18:45～20:00 Girls／キッズ＆一般
【 プロフィール 】
ええねん ええねん 笑えれば！2024 バックダンサー出演
OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ ヤッサ！2023 バックダンサー出演
阪神タイガース開幕セレモニー2024ダンサー出演
ベリーグッドマン甲子園ライブ2023 ダンサー出演
2023東洋テックCM バックダンサー出演
GREEN SKY FES 2022 LUNA backdancer
【 レッスン内容 】
ストレッチ→アイソレ→リズムトレーニング→振り付け
初めましてこれからリディアダンスアカデミーでレッスンをさせて頂く凜と申します！
基礎から身につけてみんなで楽しく学んでいきましょう！
【 会員様向け無料体験会 】
会員様向け無料体験会を開催いたします。
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/42/4?date_from=2026-03-21
無料体験会：3/25（水）・4/1（水）
体験をご希望の方は、該当クラスを選択いただき「新規開講無料チケット」をご購入のうえ、ご予約をお願いいたします。
※3月・4月休会中の方、チケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケット、または1回チケットにてご予約をお願いいたします。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー和歌山校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー和歌山校
所在地：〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1オークワセントラルシティ内
最寄駅：JR紀勢本線「紀三井寺駅」徒歩13分
開講曜日：月・火・水・木・金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/wakayama/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345266/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/wakayama-newclass-rin/
【 講師 】
凛
【 担当レッスン 】
毎週水曜日
16:10～17:10 リトル
17:20～18:35 HIPHOP／キッズ＆一般
18:45～20:00 Girls／キッズ＆一般
【 プロフィール 】
ええねん ええねん 笑えれば！2024 バックダンサー出演
OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ ヤッサ！2023 バックダンサー出演
阪神タイガース開幕セレモニー2024ダンサー出演
ベリーグッドマン甲子園ライブ2023 ダンサー出演
2023東洋テックCM バックダンサー出演
GREEN SKY FES 2022 LUNA backdancer
【 レッスン内容 】
ストレッチ→アイソレ→リズムトレーニング→振り付け
初めましてこれからリディアダンスアカデミーでレッスンをさせて頂く凜と申します！
基礎から身につけてみんなで楽しく学んでいきましょう！
【 会員様向け無料体験会 】
会員様向け無料体験会を開催いたします。
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/42/4?date_from=2026-03-21
無料体験会：3/25（水）・4/1（水）
体験をご希望の方は、該当クラスを選択いただき「新規開講無料チケット」をご購入のうえ、ご予約をお願いいたします。
※3月・4月休会中の方、チケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケット、または1回チケットにてご予約をお願いいたします。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー和歌山校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー和歌山校
所在地：〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1オークワセントラルシティ内
最寄駅：JR紀勢本線「紀三井寺駅」徒歩13分
開講曜日：月・火・水・木・金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/wakayama/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345266/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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