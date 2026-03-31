iOS26.4のリリースでBandsintownがApple Musicのコンサート情報掲載を拡充





Apple Musicは、Bandsintownのイベント情報をアーティストページ、ホームタブ、新しいコンサートタブに統合し、世界中のユーザーがライブイベントをより見つけやすい環境を提供します。

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ニューヨーク, 2026年3月31日 /PRNewswire/ -- ライブ音楽およびイベント発見プラットフォームの世界的リーダーであるBandsintownは、Bandsintownのコンサート情報をApple Musicに直接表示する新たな連携を発表しました。iOS26.4のリリースにより、ツアー日程がApple Musicのアーティストページ、ホームタブ、検索内の新しいコンサートタブに自動的に表示されるようになり、ファンは音楽を聴きながらライブを見つけやすくなります。



Bandsintown x Apple Music



今回の発表により、Apple Musicにおけるコンサート情報の発見機能は大きく拡充されます。 Bandsintown for Artistsを通じてイベントを公開し、Apple Musicプロフィールを連携したアーティストは、自身の公演情報をプラットフォーム上に自動表示できるようになりました。Bandsintown Proを利用している会場、フェスティバル、プロモーターも、自らのイベントをApple Music上でシームレスに掲載できるメリットを得られます。

利用方法

アーティストは、Bandsintown for Artistsのダッシュボード内でApple MusicのアーティストページURLを連携できます。連携が完了すると、イベント情報は24～48時間以内にApple Music全体に同期され、次の2か所に表示されます。

・アーティストページ： アーティストがツアー中に表示される「Upcoming Concerts」セクション

・コンサートタブ： ファンが開催地、ジャンル、日付で公演を探せる、検索内の新しいセクション

ファンは各リストをタップすることで、会場情報、セットリスト、チケットへの直接リンクなど、公演の詳細を確認できます。Apple Musicはまた、フォローしているアーティストが近隣で公演を予定している場合、プッシュ通知でユーザーに知らせます。

この連携は、Shazam、Apple Maps、Spotlight Search、Apple Photos、Apple Music Set Listsなどを含むAppleのエコシステム全体で、ライブイベントデータを支えてきたBandsintownの役割をさらに強化するものです。Apple Musicというストリーミング環境が加わったことで、アーティストは、ファンが積極的に音楽を聴いているその瞬間にコンサート情報を届けられるようになります。

「Bandsintownは長年にわたり、ShazamやApple MapsからSpotlight Search、Apple Photosに至るまで、Appleのエコシステム全体でコンサート情報の掲載を支えてきました」とBandsintownの共同創業者兼マネージングパートナーであるFabrice Sergentはコメントしています。さらに、「Apple Musicへ展開することで、世界中のすべてのアーティストが熱心なファンと直接つながり、リスナーがライブを観たい気持ちを最も強く抱くその瞬間に、自らの公演を届けられるようになります」と述べました。

コンサート情報はiOS26.4を搭載したデバイスで利用可能で、現在はパブリックベータ版およびデベロッパーベータ版で提供されており、より広範な提供も近日中に開始される予定です。

Bandsintownについて

世界有数のライブイベント発見プラットフォームであるBandsintownは、1億人を超える登録ファンを、700,000組を超えるアーティストと65,000か所を超える会場で開催されるコンサート情報につなぎ、年間230万件のイベントを公開しています。YouTube、Google、Spotify、Apple、Shazam、Microsoft Bingとの戦略的パートナーシップを通じて、Bandsintownはこれらのイベント情報を、ファンが利用する各種プラットフォーム上のさらに数十億人へシームレスに届けています。

受賞歴のあるファン向けアプリおよびウェブサイトBandsintown Concertsは、世界で最も包括的なライブ音楽カタログを提供し、AIを活用して、ファンのリスニング習慣や嗜好に基づく月間4億件超のパーソナライズされたコンサート推薦を実現しています。

Bandsintown for Artistsは、あらゆる規模の700,000組のミュージシャンに対し、イベントの公開、ツアーの告知、先行販売や一般販売の管理、さらにウィジェットやAPIを通じてデジタル施策全体で公演をプロモーションするためのツールを提供しています。

Bandsintown Proは、65,000か所の会場、フェスティバル、プロモーターに対し、自動化されたイベントマーケティングおよび配信ソリューションを提供し、あらゆるデジタルプラットフォームでイベントの認知度を高めるとともに、時間を節約し、チケット販売を拡大できるよう支援しています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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