あべのハルカスの展望台「ハルカス300」で2026年4月28日（火）から7月22日（水）まで開催するTVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボイベント「ハルカス300×葬送のフリーレン 高層のフリーレン じゃあ行こうか、地上約300Mの冒険へ。」の詳細が決定しましたのでお知らせします。





本イベントでは、展望台からの絶景を背景に、「葬送のフリーレン」のキャラクターの柱ラッピングやスタンディパネルなど様々な展示が皆さまをお出迎えします。夜間は60階ガラス面や58階ツインタワーにキャラクターや名場面を投影し、昼と夜それぞれの楽しみ方ができるほか、オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売をはじめ、コラボカフェメニュー、コラボグッズ、フォトフレームの販売を実施します。





「高層のフリーレン」イベント内容

・60階「天上回廊」装飾（柱ラッピング・スタンディパネル・垂れ幕等）

・夜間映像投影 ・オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売

・「フリーレン」ぬりえコーナー ・オリジナルエレベーターアナウンス

・コラボカフェメニューの販売 ・コラボグッズの販売

・コラボフォトサービス ・コラボプリクラフレーム





ハルカス300（展望台）ならではの眺望と「葬送のフリーレン」の世界観とのコラボレーションをお楽しみください。詳細は別紙をご覧ください。

【キービジュアル イメージ】





別紙：https://kintetsu-re.box.com/s/9879vmqrr7jk9kkfi8ebi4kqvh3y34zo

参考：https://kintetsu-re.box.com/s/fkr35cjnnwe1j3d71qo2gjq44dfkpxyz