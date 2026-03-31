高取町（町長：中川 裕介）と近畿日本鉄道株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：原 恭、以下「近鉄」）は、２０２６年４月1日（水）から、高取町移住者支援として、条件を満たした方に近鉄特急ｎｅｔポイント交付事業を開始します。

高取町は、飛鳥地域に属し、多数の古墳をはじめ、豊臣秀長が大改修を行った高取城跡や、桜大仏で有名な西国三十三所第六番札所の壷阪寺を有する、歴史と自然豊かな町です。町の主要駅である壺阪山駅から大阪阿部野橋駅までは、特急電車で約４５分と「近すぎず、遠すぎない」距離を生かし、空き家購入に係る補助施策と移住施策を関連させた本事業を実施し、さらなる移住推進を目指します。

近鉄は、高取町内唯一の鉄道であり、高取町の方々には日ごろから生活路線として多くご利用いただいております。本事業では、対象となる移住者から、町に対し提出する申請に基づき、町と近鉄が近鉄特急ポイントを交付します。今回の取り組みにより、一人でも多くの方が高取町への移住し、通勤、通学や、休日に近鉄特急をご利用いただければと考えています。

高取町と近鉄は、今後も高取町への移住定住を促進し、地域活性化につなげていきます。

詳細は以下のとおりです。

高取城城下町の街並み





飛鳥・壺阪山間を走る観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」





１．近鉄特急ｎｅｔポイント交付事業の概要

本事業の対象となる移住者から、町に対し提出する申請に基づき、町と近鉄が近鉄特急ポイント（上限４０，０００ポイント）を交付します。

２．近鉄特急ｎｅｔポイント交付事業対象となる移住者

（１）高取町空き家リフォーム工事補助金(※1)額の確定通知を受けた方で、前住所地が高取町外である方

(※1)高取町へ移住するために購入した空き家をリフォームする方に対して、リフォームに要する経費の２分の１を上限１００万円まで交付します。

補助金詳細（町HP内）









（２）高取町子育て世帯既存住宅購入補助金(※2)の交付決定を受けた方で、前住所地が高取町外である方

(※2)高取町に定住する意思があり、中古住宅を購入した子育て世帯（出生から１８歳未満の者を同一に含む世帯）に対して、定額１００万円を交付します。

補助金詳細（町HP内）





なお、本事業及び関連する（１）、（２）の補助については、必ず事前に町担当へお問い合わせください。





３．交付の流れ

（１）移住者が町に対し事前相談、対象となることの確認

（２）対象となる移住者が町に対し申請

（３）町が近鉄に対し交付依頼

（４）近鉄が対象となる移住者に対しポイントを交付

４．町HP内事業詳細（２０２６年４月１日から公開）

URL: https://www.town.takatori.nara.jp/contents_detail.php?frmId=2566

（以 上）