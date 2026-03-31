～伸縮式4in1充電ケーブルで"持ち運び・収納・高速充電"をこれ1本に集約～

L&Lライブリーライフ株式会社のLAMAブランドは、スマートフォンやタブレット、ノートPCなど複数デバイスに対応した4in1伸縮式充電ケーブル（マルチ充電ケーブル）を発売いたしました。本製品は、最大100Wの急速充電に対応しながら、4種類のコネクタを1本に集約しております。さらに伸縮式設計により、持ち運びや収納の利便性を大幅に向上させた次世代の充電ソリューションとなっています。

開発背景について

近年、「充電ケーブルが増えて持ち運びが不便」「複数デバイスを1本で充電したい」といったニーズが増加しています。特に、以下のデバイスを日常的に使用するユーザーにとって、「マルチ対応」「コンパクト収納」「急速充電」は重要なポイントとなっています。・スマホ（iPhone／Android）・タブレット・ノートPC・イヤホンやモバイル機器こうした背景から、LAMAブランドは1本で完結する充電ケーブルとして本製品を開発いたしました。

製品特長

最大100W急速充電対応の高性能設計

https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100027/

USB-C to USB-Cは最大100Wの高出力に対応し、ノートPCの充電も可能です。さらに、以下の出力で多様なデバイスに対応：・C to L：最大30W・A to C：最大65W・A to L：最大12W

1本で4役、すべての端子でデータ転送対応

4種類のインターフェースを搭載し、すべての接続でデータ転送が可能です。充電だけでなくデータ同期もでき、ビジネスシーンでも活躍します。

伸縮式デザインで絡まない・持ち運びやすい

4段階の長さ調整に対応しています：・約40cm・約60cm・約80cm・約100cmシーンに応じて長さを自由に調整でき、バッグの中でも絡まらずスマートに収納できます。

丸みのあるデザイン＆親肤素材で快適な使用感

手に馴染むラウンド形状とやさしい質感により、日常使いでもストレスなく使用できます。インターフェースも一体化されており、ケーブルが散らかる心配もありません。

スマートチップ搭載で安全性を強化

内蔵のインテリジェントチップにより、電圧を安定制御します。過充電・過電圧などを防ぎ、大切なデバイスをしっかり保護します。

専用収納ケース付きで携帯性アップ

コンパクトにまとめて持ち運べる専用ケースが付属。出張・旅行・オフィス・外出先でも便利に使用できます。

利用シーン

・出張や旅行での持ち運び用ケーブルとして・オフィスやデスク周りの配線整理に・複数デバイスを1本で管理したい方に・スマホ＋PCを同時に使うビジネスユーザーに"ケーブルを減らす"という新しい選択を提案します。

商品概要

商品名：4in1伸縮式充電ケーブル最大出力：100W（USB-C to C）長さ調整：4段階（40cm／60cm／80cm／100cm）特徴：急速充電／データ転送対応／折りたたみ収納／安全チップ搭載通常価格：\1,480円（税込み） 商品ページ：楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100027/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100764-2.html

今後の展開

LAMAブランドは今後も、「コンパクト×高機能×多用途」を軸に、現代のデジタルライフをより快適にする製品開発を進めてまいります。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年2月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：志田英知所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F電話：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/