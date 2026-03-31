京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、代表取締役社長：井上 欣也)、叡山電鉄株式会社(本社：京都市左京区、代表取締役社長：豊田 秀明)および京都バス株式会社(本社：京都市右京区、代表取締役社長：吉本 直樹)の3社は、2026年5月1日(金)よりデジタル乗車券「京都洛北 大原・鞍馬・貴船まるごと1日きっぷ(京阪・叡電・京都バス）」を発売します。 本きっぷは、京阪線各駅からの往復と、京都・洛北の「大原・鞍馬・貴船エリア」、東福寺駅～出町柳駅間の乗り降り自由がセットになった大変便利でおトクな乗車券です。スマートフォンで事前に購入し、叡山電車 出町柳駅にて「京都洛北 森と水のきっぷ」に引き換えることで、叡山電車と京都バス（洛北方面）が1日乗り降り自由となります。新緑から紅葉へと移り変わる、美しい京都洛北の旅をお楽しみください。

京都洛北 大原・鞍馬・貴船まるごと1日きっぷ（京阪・叡電・京都バス）概要【発売期間】2026年5月1日(金)～ 2027年3月31日(水)【通用期間】2026年5月1日(金)～ 2027年3月31日(水)通用期間内で購入日より3ヵ月以内のお好きな1日【有効区間】本きっぷは、以下の2種類がセットになっています。京阪電車 ・デジタル乗車券(そのまま乗車可能)・京阪線各駅からフリー区間（東福寺駅～出町柳駅）までの往復※大津線除く叡山電車・京都バス・叡山電車出町柳駅で｢京都洛北・森と水のきっぷ｣に引き換え ・叡山電車：全線 乗り降り自由・京都バス：今出川通以北 乗り降り自由※鞍馬温泉より北、および銀閣寺道～比叡山頂を除く【発売金額】大人 2,600円 ※大人のみ【発売場所】「スルッとQRtto（クルット）」WEBサイト URL：https://surutto-qrtto.com/※発売開始からのご案内となります。【ご利用方法】① 「スルッとQRtto(クルット）」できっぷを購入・京阪電車に乗車・購入したきっぷの画面（スマホ等。QRコード〈往路用〉）を改札機にかざして、そのままご乗車いただけます。② 叡山電車 出町柳駅で「京都洛北 森と水のきっぷ」に引き換え ・京阪電車 出町柳駅で改札を出た後、叡山電車「出町柳駅」の窓口にて画面を提示し、 「京都洛北・森と水のきっぷ」にお引き換えください。※叡山電車・京都バスへの乗車に「京都洛北 森と水のきっぷ」が必要です。③ 大原・鞍馬・貴船エリアを周遊 ・叡山電車・京都バスに乗車する際は、引き換えた「京都洛北 森と水のきっぷ」を係員に提示してください。④ 京阪電車でのお帰り・お帰りの京阪電車は、往路と同様に画面(スマホ等。QRコード〈復路用〉)を改札機にかざしてご乗車いただけます。※「スルッとQRtto」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です以上

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