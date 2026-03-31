Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は、車内や寝室などのパーソナル空間において、リラックスと睡眠環境の質向上をサポートするコードレスアロマディフューザーを新たに発売いたしました。近年、アロマディフューザー市場は世界的に拡大しており、リラックスやストレス軽減、睡眠改善といったニーズの高まりを背景に需要が増加しています。同市場は今後も継続的な成長が見込まれており、日常生活における"香りの価値"が再注目されています。こうした背景のもと、本製品は「どこでも使える香り空間」をコンセプトに、機能性と感性価値の両立を目指して開発されました。

コンパクト設計×コードレスで自由な設置

本体はコンパクト設計で、車内のドリンクホルダーやベッドサイドにもすっきり収まるサイズ感。電池式のコードレス仕様により、コンセント不要で場所を選ばず使用可能です。ドライブ中や就寝前など、シーンに応じて自由に香りを楽しめます。

30dB静音設計で"眠りを妨げない"

動作音は約30dBと非常に静かで、就寝時でも気にならないレベルを実現。ささやき声以下とされる静音設計により、深い睡眠環境をサポートします。

ナノミスト技術で自然な香り体験

ナノレベルの微細ミストによって、精油の香りを空間全体にやさしく拡散。強すぎない自然な香り立ちを実現し、長時間でも快適に使用できます。付属の「柚子の香り」は、爽やかさと落ち着きを兼ね備えた日本人に馴染み深い香りで、ホテルのような上質な空間を演出します。

最大50時間の長時間稼働

一度の充電で最大約50時間使用可能。4時間連続使用後に自動停止する安心設計を採用し、安全性と省エネ性能を両立しています。

3段階ミスト＋タイマー機能でカスタマイズ可能

使用シーンに応じてミスト量を3段階で調整可能。タイマー機能も搭載し、就寝時や車内利用など、ライフスタイルに合わせた使い方が可能です。

防漏設計で車内利用も安心

本体は45度以上傾いた場合に自動停止する防漏設計を採用。車内使用時でもオイル漏れのリスクを軽減し、安心して持ち運び・設置できます。

朝と夜で使い分ける“シーン別アロマ設計

・朝におすすめ：柚子の香りやさしく目覚めをサポートする、澄んだ和のシトラス。起床後や在宅ワーク前、空間をリフレッシュしたいシーンに最適です。・夜におすすめ：ホテルライクな香り淡く上質で落ち着いた香りが、心を静かに整え、リラックス状態へ。就寝前やバスタイム後、1日の余韻を楽しむ時間にぴったりです。

こんな方におすすめ

・睡眠の質を向上させたい方・車内を快適なリラックス空間にしたい方・ストレスケアや気分転換を求めるビジネスパーソン・空間の香りにこだわるライフスタイル志向の方

製品の特長まとめ

・コンパクト＆コードレスでどこでも使用可能・30dB静音設計で睡眠を妨げない・ナノミストによる自然な香り拡散・最大50時間の長時間稼働・3段階ミスト＋タイマー機能・防漏設計で車内使用にも対応楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/z302114/Yahooショッピング：http://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/z302114.html

会社概要

会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３F設立：2015年事業内容：スマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品等の企画・販売公式サイト：https://livelylife.jp/ Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始し、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品を幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと成長いたしました。2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ事業を拡大し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。当社は、最新テクノロジーと市場ニーズを融合させた高品質かつ高付加価値な製品開発を強みとし、「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた商品を提供しています。