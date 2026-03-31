ジブラルタ生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 広義）は、「ドリーム・スクール・キャラバン2026」に協賛します。

2026年のドリーム・スクール・キャラバンでは、前年に引き続き「走力up！教室」、「バスケットボール教室」、「ダンス教室」の、全3種目の教室を開催します。各教室では、プロスプリントコーチ、現役プロ選手、プロダンサーなど、その道のプロフェッショナルの皆さんが講師を務め、素晴らしい技術の披露や、実践的な指導を行います。これらの教室を通じて、スポーツへの興味を深めたり、プロの技術に驚き感動したり、走るタイムの向上を実感して喜びを感じたりすることで、参加する子どもたちに、さまざまな学びや夢のきっかけを提供します。

ドリーム・スクール・キャラバンには、2017年の開始以降、これまで39,000人を超える子どもたちが参加しました。

当社は、今後も本活動を通じて“未来を担う子どもたち”を応援してまいります。

■各教室の応募要項等について■

■各教室の概要■

●ドリーム・スクール・キャラバン 「走力up！教室」

一流スポーツ選手やプロサッカー選手、そして全国の子どもたち80,000人以上指導してきた実績をもつプロスプリントコーチが“速く走れるコツ”を伝授します。

2025年は、同教室に1,573名の子どもたちが参加し、走力upに挑戦しました。



プロスプリントコーチ 荒川 優（あらかわ ゆう）さん

2026年開催予定地： (19県)

新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県、広島県、

岡山県、島根県、鳥取県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県

●ドリーム・スクール・キャラバン 「バスケットボール教室」

プロバスケットボールチームの選手やコーチが一緒に試合をしたり、プロの技術を披露したり、子どもたちにスポーツの楽しさや喜びを伝える授業です。

2025年は、同教室に909名の子どもたちが参加しました。

※活動可能のチームがない場合はプロのコーチを派遣します。





一般社団法人

バスケットボールジャパンアカデミー 木村 一明（きむら かずあき）さん

2026年開催予定地： (14県)

愛知県、石川県、富山県、福井県、岐阜県、三重県、福岡県、宮崎県、大分県、鹿児島県、長崎県、熊本県、佐賀県、沖縄県

●ドリーム・スクール・キャラバン 「ダンス教室」

プロダンサーの指導でリズムにあわせて身体を動かすことにより、ダンスの得意不得意問わず、みんなで一緒に「ダンスって楽しい！」が体験できる授業です。

2025年は、同教室に946名の子どもたちが参加しました。





一般社団法人

ダンスインストラクターズ協会 寒川和成（そうがわ かずなり）さん

2026年開催予定地： (14都道府県)

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、東京都、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、

兵庫県、和歌山県