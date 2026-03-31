ジブラルタ生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 広義）は、本年も特別支援学校向け出前授業「パラフットボール*教室」に協賛します。

当社は、「Magic of the Dream」という名称のもと、未来を担う子どもたちの夢や希望を応援する活動に取り組んでおり、特別支援学校を対象とした出前授業「パラフットボール教室」に協賛します。この授業は、障がいがある方でもスポーツの楽しさを知ってもらうことができる内容となっており、専門の指導者が特別支援学校の児童・生徒の状況に応じた授業内容を組み立て、誰もが気軽に体験できる授業をお届けします。

＊パラフットボール：障がいのある人が楽しめるように工夫されたサッカーです。

＜2025年実施校で、教室に参加した先生の声＞

✓ 児童、生徒一人一人に合った対応をしてくださり、児童、生徒、教職員全員が楽しく活動することができました。

✓ 実態に合った指導や使用する教材の工夫など、とても学びのある時間となり、この授業で感じたことをこれからの授業づくりでも活かしていきたいと思います。

✓ テンポのよい進行と充実した内容のおかげで、児童たちが終始意欲的にボールと触れ合うことができました。

✓ このような企画があることで、我々だけでは作ることが難しいチャンスを子どもたちに与えることができ、将来の可能性を広げていくことができると感じました。

当社は、今後もさまざまな社会貢献活動を通じて“未来を担う子どもたち”を応援してまいります。

■講師プロフィール■

講師（左：中山氏、右：瀬戸脇氏）

中山 剛氏

一般社団法人パラフットボール代表理事

日本ろう者サッカー協会 元男子代表監督

日本パラスポーツ協会 上級スポーツ指導員

日本知的障がい者サッカー連盟 公認B級コーチ

JIFF インクルーシブフットボールコーチ

瀬戸脇 正勝氏

静岡FIDサッカー連盟理事長

2013年公益財団法人日本障害者スポーツ協会

（現日本パラスポーツ協会）功労賞受賞

2023年第3回アジアフットボール連盟（AFC）グラスルーツリーダー賞受賞

（障がい者サッカーの活動を評価）

■プログラム構成のイメージ■ ※当選校と打合せのうえ、児童・生徒に合わせた内容にカスタマイズ

■応募要項等について■

（参考）2025年度実施校

ジブラルタ生命の社会貢献活動に対する考え

当社の親会社である米国プルデンシャル・ファイナンシャルは、本業を通じて「経済的な保障と心の平和」を社会に提供すると同時に、「会社が地域とともに成長し、社員一人ひとりが地域コミュニティに貢献し支援すること」を大切にしています。当社は、このプルデンシャル・ファイナンシャルが大切にする“想い”と、当社企業理念に沿った社会貢献活動に積極的に取り組んでいくことで、企業の社会的責任を果たしていきたいと考えており、なかでも「子ども」と「地域」をテーマにした活動を行っています。

子どもたちを応援するための活動

当社は、「Magic of the Dream」という名称のもと、未来を担う子どもたちの夢や希望を応援する活動に積極的に取り組んでいます。その根底には、子どもたちの「夢を叶える力」を育む、感動や驚きの体験をプレゼントし、「希望にあふれる未来」への架け橋になりたい、との想いが込められています。ドリーム・スクール・キャラバンをはじめとする各活動では、全国各地の社員がボランティアスタッフとして積極的に関わりながら、子どもたちにエールをおくっています。