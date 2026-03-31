



イラスト：Sakura Fantasma デザイン：林 頌介

公益財団法人東京都歴史文化財団は、この度、都立文化施設10か所を掲載した、こどものためのガイドブック「アート・ま・わーる 2026」を作成しました。対象は小学生。ガイドブックには施設ごとにかわいらしいおばけのキャラクターが登場し、おばけと一緒にアートを探検できます。

ガイドブックに記載された問題のこたえを考えながら各施設を巡り、発見したことを自由に書き込んだり、親子でわくわくする体験ができます。

これまで美術館や博物館、劇場・ホールなどにあまり足を運んだことがない方も、親子で様々な施設を訪れることで、アートと出会いながら想像力を育むことのできる機会となります。

「誰かにみせたくなる！」素敵なガイドブックを一緒に完成させてみませんか？

こどものためのガイドブック「アート・ま・わ－る2026」概要

公式ウェブサイト： https://www.rekibun.or.jp/crossing/mawaru/

対象： 小学生（※小学生推奨ですが、その他の方も活用いただけます。）

配布期間： 2026年3月31日(火)～ ※なくなり次第終了。

配布施設 （以下10施設）

東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都美術館、

東京都庭園美術館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、

トーキョーアーツアンドスペース本郷、東京都渋谷公園通りギャラリー、

東京文化会館、東京芸術劇場



公式ウェブサイト



※掲載情報に変更が生じる場合がございます。

※ 開館情報や展覧会、プログラムについては各施設の公式ウェブサイトにてご確認ください。