コーヒー好き必見！識者との対談 香りがひらく、コーヒーの新世界　～識者が語る魅惑のアロマ～

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川研治）は、技術情報サイトHASEGAWA LETTER onlineに「香りがひらく、コーヒーの新世界 ～識者が語る魅惑のアロマ～」を掲載しました。

医学の研究者でありながらコーヒー業界からも注目を集めている旦部幸博先生（滋賀医科大学医学部）と当社研究員の対談が実現しました。コーヒーの世界史や、日本のコーヒー文化・産業はもとより、当社がコーヒーから新たに見出した香気成分の添加効果など、話は尽きることがありません。先生のコーヒーに対する造詣と愛の深さをご堪能ください。

また、＜香りの用語解説＞では、香りに携わる人なら知っておきたい言葉「閾値」についてもわかりやすく図説しています。

掲載ページはコチラ➡https://hasegawa-letter.com/new_articles/new_articles-1723.html

☆HASEGAWA LETTER 2026（No.44） 3月31日公開情報☆

＜社会の中の香り＞

〖香りがひらく、コーヒーの新世界 ～識者が語る魅惑のアロマ～〗

滋賀医科大学 医学部 病理学講座 微生物感染症学部門 准教授 旦部幸博

＜香りの用語解説＞

〖閾値〗

☆HASEGAWA LETTER onlineとは☆

1994年に発刊した技術情報誌「HASEGAWA LETTER」を2022年1月からWebサイト「HASEGAWA LETTER online」として情報発信を開始しています。1年を通して一つのテーマについて、自然科学、社会・人文科学などの広い分野から香り・香料にかかわる記事、そして長谷川香料研究員による技術レポートを紹介しています。

☆コンテンツのご紹介☆

「自然科学香話」「社会の中の香り」「カオリtoミライ」の記事の他、「OUR技術レポート」「ＴＨトピックス」を、1 年を通して順次掲載していきます。

☆2025年のテーマ☆

「香りのもつチカラ ～日常を彩る香りの魔法～」

爽やかな気分になったり、時には記憶を呼び起こしたり、感情にも影響するチカラをもっている香り。その実体を目の当たりにすることは難しいのですが、まだ知られていない驚異的なチカラがあると私たちは信じています。2026年のHASEGAWA LETTER onlineでは、芳香だけにとどまらない香りがもつチカラを推考していきます。