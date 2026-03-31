累計出荷数3億箱以上の「明治うずまきソフト」

発売30周年を記念して、復刻パッケージが登場！

「明治うずまきソフト」

4月上旬より順次発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、1996年発売のロングセラーアイス「明治うずまきソフト」の発売30周年を記念して、復刻限定パッケージを2026年4月上旬より順次、全国で期間限定にて発売します。









「明治うずまきソフト」は、“ソフトクリームがミニサイズで食べられる”をコンセプトに 1996 年に発売しました。 発売から30 年間で累計出荷数は3億箱を超え、愛され続けているロングセラーアイスです。本商品は、本物のソフトクリームのような、くるくる楽しいソフトコーン形状で、バニラ・チョコ・バニラ＆チョコの３種類の味わいを選べます。また、「明治うずまきソフト」はアイスとコーンのそれぞれの味わいが楽しめるだけでなく、アイスとコーンを一緒に食べたときのおいしさ・風味を追求した商品です。１個70mlと食べきりサイズなので、お子さまからシニアの方まで、家族みんなが気軽に楽しめるアイスです。

今般、30周年を記念して、2000年ごろ・2008年ごろ・2012年ごろの３種類の復刻パッケージを発売します。

本商品の発売を通じ、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。