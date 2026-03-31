リディアダンスアカデミー岐阜校にてYumenoの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、岐阜県岐阜市西川手のダンススタジオにて新クラス（担当：Yumeno）を3月21日よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/gifu-newclass-yumeno/
［講師］
Yumeno
担当レッスン
■毎週土曜日 3/21スタート
10:00～11:00 リトル
11:15～12:30 K-POP／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
小学校低学年からHipHopを始め、高校生でダンスインストラクターを目指す。
GirlsやAfroなど色んなジャンルにも挑戦。
イベントやコンテストにも多数出演。
[ レッスン内容紹介 ]
初めまして！Yumenoです！
私のレッスンでは、基礎から応用まで一人一人に向き合って教えていきます。
私のレッスンを通してダンスの楽しさをたくさんの人に知ってもらえたら嬉しいです！！
ぜひみんなで上達しましょう♪
ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/17/1?date_from=2026-03-16
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー岐阜校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー岐阜校
所在地：〒500-8258 岐阜県岐阜市西川手5-34 問屋スーパー丸一岐阜跡地2階
最寄駅：岐南駅 車で5分／笠松駅 車で5分／
茜部三田洞線[岐阜バス]／中央市場前（岐阜県）徒歩2分／茜部小学校前〔岐阜バス〕徒歩4分
開講曜日：月・火・水・木・金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/gifu/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344300/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/gifu-newclass-yumeno/
［講師］
Yumeno
担当レッスン
■毎週土曜日 3/21スタート
10:00～11:00 リトル
11:15～12:30 K-POP／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
小学校低学年からHipHopを始め、高校生でダンスインストラクターを目指す。
GirlsやAfroなど色んなジャンルにも挑戦。
イベントやコンテストにも多数出演。
[ レッスン内容紹介 ]
初めまして！Yumenoです！
私のレッスンでは、基礎から応用まで一人一人に向き合って教えていきます。
私のレッスンを通してダンスの楽しさをたくさんの人に知ってもらえたら嬉しいです！！
ぜひみんなで上達しましょう♪
ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/17/1?date_from=2026-03-16
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー岐阜校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー岐阜校
所在地：〒500-8258 岐阜県岐阜市西川手5-34 問屋スーパー丸一岐阜跡地2階
最寄駅：岐南駅 車で5分／笠松駅 車で5分／
茜部三田洞線[岐阜バス]／中央市場前（岐阜県）徒歩2分／茜部小学校前〔岐阜バス〕徒歩4分
開講曜日：月・火・水・木・金・土
ホームページ：https://re-dia.jp/gifu/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344300/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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