65歳以上シニア従業員が100名を突破！ ～年齢に関係なく活躍の場を提供～
株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司）は、65歳以上のシニア従業員が100名を突破したことをお知らせいたします。当社は年齢に関係なく、健康で意欲があればぜひ継続して活躍してほしいという想いから80歳以上の従業員も働けるように2021年に雇用上限を撤廃しております。2026年2月28日時点で65歳以上のシニア従業員は102名となっており、そのうち80歳以上の従業員は4名となっております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345604/images/bodyimage1】
＜雇用延長の背景＞
当社は2020年7月に、再雇用上限年齢を80歳と制定いたしました。しかし、80歳を超えた従業員から期限を超えても働き続けたいという要望があり、本人と面談の上、健康状態や勤務状態をふまえて雇用を継続することとなり、2021年10月に雇用上限を撤廃いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345604/images/bodyimage2】
＜ご参考＞
■社内報「I am nojima Vol.9 2026年3月」
～人生100年時代を体現。会社の定年制度を変えた、世界が注目する84歳～
https://www.nojima.co.jp/support/koneta/114398/
「I am nojima」は、ノジマで活躍する”人”を通じて、ノジマの考え方や取り組み、制度等をお伝えしている媒体です。第9号では80歳を超えてなお接客の第一線に立ち、ノジマの雇用上限撤廃のきっかけとなった従業員を取り上げ、年齢の壁を越えて生き生きと働き続ける姿を特集しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345604/images/bodyimage3】
■2022年４月 80歳を超えての雇用延長事例 2例目誕生
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/68669/
■2023年７月 80歳を超えての雇用延長事例3例目誕生
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/193068/
■2024年８月 80歳を超えての雇用延長事例4例目誕生
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/322071/
ノジマは、豊富な知識や経験、熟練した業務スキルを持ったシニア従業員に、定年後も安心して長く働ける“選択肢”を可能な限り提供し、全世代にとって働きやすい会社の実現を目指してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345604/images/bodyimage1】
＜雇用延長の背景＞
当社は2020年7月に、再雇用上限年齢を80歳と制定いたしました。しかし、80歳を超えた従業員から期限を超えても働き続けたいという要望があり、本人と面談の上、健康状態や勤務状態をふまえて雇用を継続することとなり、2021年10月に雇用上限を撤廃いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345604/images/bodyimage2】
＜ご参考＞
■社内報「I am nojima Vol.9 2026年3月」
～人生100年時代を体現。会社の定年制度を変えた、世界が注目する84歳～
https://www.nojima.co.jp/support/koneta/114398/
「I am nojima」は、ノジマで活躍する”人”を通じて、ノジマの考え方や取り組み、制度等をお伝えしている媒体です。第9号では80歳を超えてなお接客の第一線に立ち、ノジマの雇用上限撤廃のきっかけとなった従業員を取り上げ、年齢の壁を越えて生き生きと働き続ける姿を特集しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345604/images/bodyimage3】
■2022年４月 80歳を超えての雇用延長事例 2例目誕生
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/68669/
■2023年７月 80歳を超えての雇用延長事例3例目誕生
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/193068/
■2024年８月 80歳を超えての雇用延長事例4例目誕生
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/322071/
ノジマは、豊富な知識や経験、熟練した業務スキルを持ったシニア従業員に、定年後も安心して長く働ける“選択肢”を可能な限り提供し、全世代にとって働きやすい会社の実現を目指してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
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