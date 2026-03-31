インテリジェント機械式水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（口径40mm以下、口径40～300mm、口径300mm以上）・分析レポートを発表
2026年3月31日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インテリジェント機械式水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インテリジェント機械式水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、インテリジェント機械式水道メーター市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は15億3500万ドルと評価されており、2031年には22億9200万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.0%であり、安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
インテリジェント機械式水道メーターは、従来の機械式水道メーターにモノのインターネット技術を組み合わせたスマート水道メーターです。無線通信網を通じて検針データを遠隔サーバーへ送信することで、自動検針、遠隔制御、漏水監視を実現します。構造が比較的簡単で、信頼性が高く、コストも抑えやすいことから、住宅地、商業施設、工業団地など幅広い用途に適しています。従来型の計量技術を活かしながら、管理効率の向上と運用負担の軽減を図れる点が大きな特長です。
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市場発展の方向性
本市場は急速な発展段階にあります。モノのインターネット技術の成熟と各国政策の後押しにより、市場規模は継続的に拡大しています。今後は、より高精度で低消費電力、かつ長寿命な製品への進化が進むと考えられます。また、従来の住宅向け用途に加えて、農業用灌漑や工業用水管理など、多様な利用場面への拡大も期待されています。さらに、大量データ解析や人工知能技術との連携によって、水資源の最適管理や高度な運用支援が進む見通しです。加えて、通信の安全性や製品の信頼性向上、標準化や相互接続性の改善も重要な発展方向として位置づけられています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と変化を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす主要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場を体系的に把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、インテリジェント機械式水道メーター市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は製品開発、設備投資、販売戦略、地域展開に関する判断をより的確に行うことができます。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インテリジェント機械式水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インテリジェント機械式水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、インテリジェント機械式水道メーター市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は15億3500万ドルと評価されており、2031年には22億9200万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.0%であり、安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
インテリジェント機械式水道メーターは、従来の機械式水道メーターにモノのインターネット技術を組み合わせたスマート水道メーターです。無線通信網を通じて検針データを遠隔サーバーへ送信することで、自動検針、遠隔制御、漏水監視を実現します。構造が比較的簡単で、信頼性が高く、コストも抑えやすいことから、住宅地、商業施設、工業団地など幅広い用途に適しています。従来型の計量技術を活かしながら、管理効率の向上と運用負担の軽減を図れる点が大きな特長です。
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市場発展の方向性
本市場は急速な発展段階にあります。モノのインターネット技術の成熟と各国政策の後押しにより、市場規模は継続的に拡大しています。今後は、より高精度で低消費電力、かつ長寿命な製品への進化が進むと考えられます。また、従来の住宅向け用途に加えて、農業用灌漑や工業用水管理など、多様な利用場面への拡大も期待されています。さらに、大量データ解析や人工知能技術との連携によって、水資源の最適管理や高度な運用支援が進む見通しです。加えて、通信の安全性や製品の信頼性向上、標準化や相互接続性の改善も重要な発展方向として位置づけられています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と変化を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす主要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場を体系的に把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、インテリジェント機械式水道メーター市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は製品開発、設備投資、販売戦略、地域展開に関する判断をより的確に行うことができます。
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