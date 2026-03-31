大人気本格オンラインRPG「ラグナドール」「カワセルくじ」の第4弾が発売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）が企画・運営するフィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にて、3月31日（火）より、「ラグナドール」第4弾のくじが販売開始になりましたことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345275/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345275/images/bodyimage2】
「BiSH」の楽曲とスタジオ白組のハイクオリティなアニメーションで彩る大人気の本格オンラインRPG「ラグナドール」のカワセルくじ第4弾が新登場です。
今回はアクリルパネルがS賞にラインナップ！美麗イラストがA5サイズの綺麗な印刷でご堪能いただけます。
また、ステッカーやアクリルキーホルダーなど、第3弾でご好評いただいたアイテムに、新たなキャラクターのバージョンが新登場！どのアイテムが当たっても嬉しい豪華ラインナップをご用意しておりますので、ぜひお見逃しなく！
年間60本のくじの販売を目指す「カワセルくじ」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセルくじ」でしか買う事が出来ないオンラインくじが「販売期間限定」で新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■カワセルくじ「ラグナドール 第4弾」
一回：809円 (税抜) / 890円 (税込)
S賞：アクリルパネル A5：全2種
A賞：マグカップ：全2種
B賞：アクリルスタンド：全8種
C賞：ステッカー：全8種
Ｄ賞：アクリルキーホルダー(パズル型)：全8種
Ｅ賞：ホワイトカード：全8種
【販売期間】2026/3/31(火) 12:00 ～ 2026/6/30(火) 11:59
【購入URL】https://kuji.kawaseru.com/content_data.php?cp=191
■ラグナドール
【OFFICIAL SITE】https://ragnador.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/Ragnador_GRAMS
(C)GRAMS
■「カワセル」とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345275/images/bodyimage3】
株式会社インクルーズが企画・運営する「カワセル」でしか買えない限定グッズがいっぱいのD2C型リアルグッズECサイト。日本国内最高峰のオンデマンドプリント設備を導入し、全商品がMADE IN JAPANなので、全てが【高品質】で、圧倒的な【短納期】。リアルグッズ化が可能な商品ラインナップ数も60種類以上と非常に幅広く、限定企画として、購入者が好きな文字入れが出来るグッズや所有欲をくすぐる販売数が限られたシリアルナンバリング付きグッズも販売されます。【年間60本以上】のオンラインくじ販売数を目指す「カワセルくじ」も大好評です。
■「カワセル」
URL： https://kawaseru.com/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 高田 光瑠
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345275/images/bodyimage2】
「BiSH」の楽曲とスタジオ白組のハイクオリティなアニメーションで彩る大人気の本格オンラインRPG「ラグナドール」のカワセルくじ第4弾が新登場です。
今回はアクリルパネルがS賞にラインナップ！美麗イラストがA5サイズの綺麗な印刷でご堪能いただけます。
また、ステッカーやアクリルキーホルダーなど、第3弾でご好評いただいたアイテムに、新たなキャラクターのバージョンが新登場！どのアイテムが当たっても嬉しい豪華ラインナップをご用意しておりますので、ぜひお見逃しなく！
年間60本のくじの販売を目指す「カワセルくじ」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセルくじ」でしか買う事が出来ないオンラインくじが「販売期間限定」で新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■カワセルくじ「ラグナドール 第4弾」
一回：809円 (税抜) / 890円 (税込)
S賞：アクリルパネル A5：全2種
A賞：マグカップ：全2種
B賞：アクリルスタンド：全8種
C賞：ステッカー：全8種
Ｄ賞：アクリルキーホルダー(パズル型)：全8種
Ｅ賞：ホワイトカード：全8種
【販売期間】2026/3/31(火) 12:00 ～ 2026/6/30(火) 11:59
【購入URL】https://kuji.kawaseru.com/content_data.php?cp=191
■ラグナドール
【OFFICIAL SITE】https://ragnador.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/Ragnador_GRAMS
(C)GRAMS
■「カワセル」とは？
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株式会社インクルーズが企画・運営する「カワセル」でしか買えない限定グッズがいっぱいのD2C型リアルグッズECサイト。日本国内最高峰のオンデマンドプリント設備を導入し、全商品がMADE IN JAPANなので、全てが【高品質】で、圧倒的な【短納期】。リアルグッズ化が可能な商品ラインナップ数も60種類以上と非常に幅広く、限定企画として、購入者が好きな文字入れが出来るグッズや所有欲をくすぐる販売数が限られたシリアルナンバリング付きグッズも販売されます。【年間60本以上】のオンラインくじ販売数を目指す「カワセルくじ」も大好評です。
■「カワセル」
URL： https://kawaseru.com/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 高田 光瑠
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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