大阪の大人気Jリーグチーム「セレッソ大阪」2026ver.のユニフォーム着せかえ1点と選手別のLINE着せかえ31点がインクルーズより一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「セレッソ大阪」のLINE着せかえ31点を2026年3月31日（火）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345541/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345541/images/bodyimage2】
大阪の大人気Jリーグチーム「セレッソ大阪」2026ver.のユニフォーム着せかえ1点と、選手別のLINE着せかえ31点がインクルーズの販売アカウントより配信開始！お気に入りのデザインでLINEを着せかえてお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】セレッソ大阪着せかえ2026
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/cerezo2026.html
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■セレッソ大阪
【OFFICIAL HP】https://www.cerezo.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/crz_official
(C)CEREZO OSAKA
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345541/images/bodyimage2】
大阪の大人気Jリーグチーム「セレッソ大阪」2026ver.のユニフォーム着せかえ1点と、選手別のLINE着せかえ31点がインクルーズの販売アカウントより配信開始！お気に入りのデザインでLINEを着せかえてお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】セレッソ大阪着せかえ2026
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/cerezo2026.html
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■セレッソ大阪
【OFFICIAL HP】https://www.cerezo.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/crz_official
(C)CEREZO OSAKA
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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