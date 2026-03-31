【リニューアル新発売！】かむほどにザクザクうまい、極厚の厚焼き煎餅『あつい煎餅』が「あっさり塩味」「香るゆず味噌味」二つの味で新登場(国内産うるち米100%使用)
丸彦製菓株式会社（栃木県日光市）は、2026年春の新商品として、国内産うるち米100%使用の厚焼き煎餅『あつい煎餅』を「あっさり塩味」「香るゆず味噌味」の二つの味同時発売で、2026年3月23日より販売を開始いたしました。
『あつい煎餅』は、丸彦製菓独自の製法「高周波焼成」を採用した厚焼き煎餅です。生地をマイクロ波で加熱することにより、表面はカリッと、内部はサクッとしたザクザク食感に仕上げています。国内産うるち米を100%使用した極厚の波形生地は、噛むほどにお米本来の美味しさが感じられます。
「あっさり塩味」は、瀬戸内産原料の藻塩を使用し、まろやかな旨味がお米の風味を引き立てます。「香るゆず味噌味」は、国産柚子皮と米味噌を使用した独自調合のゆず味噌タレで二度味付けした、噛むほどに香り高い柚子感とまろやかな味噌の旨味が楽しめる新たな美味しさです。どちらの味も、厚焼きならではのザクザク食感と国内産うるち米100%の風味を存分にお楽しみいただけます。
【商品詳細】
国内産うるち米を100%使用した極厚の生地を、特殊な「高周波焼成」で焼き上げた、かむほどにザクザクうまい厚焼き煎餅。丸彦製菓独自の『製粉⇒蒸かし⇒練り⇒成形⇒乾燥』の工程で焼き上がりに最適な水分に調整し、波形で極厚の生地に仕上げました。
■あっさり塩味
瀬戸内産原料の藻塩を使用。まろやかな旨味をもち素材の味を引き立てる藻塩が、国内産うるち米100%の厚焼き煎餅本来の美味しさを際立たせます。藻塩はホンダワラなどの海藻成分が入った塩で、日本の塩づくりの原点とも呼ばれる製塩法「藻塩焼き」を由来とする塩です。辛さに尖ったところがなく、口あたりが非常にまろやかなことが特徴です。
■香るゆず味噌味
国産柚子皮（愛媛・高知・徳島等）・米味噌・たまりしょうゆ・酒粕を使用した独自調合のゆず味噌タレで二度味付け。噛むほどに香り高い柚子感と、まろやかな味噌の旨味が感じられます。まろやかな味わいが特徴の米味噌が柚子のさわやかな風味・色合いを引き立て、濃厚な味わいに手間をかけて仕上げました。
《こだわりの原材料》
・国内産うるち米100%
・瀬戸内産原料の藻塩（あっさり塩味）
・国産柚子皮、米味噌、たまりしょうゆ、酒粕（香るゆず味噌味）
【あつい煎餅・あっさり塩味】
■希望小売価格：400円（税込）
■内容量：12枚（4袋入）
■発売日：2026年3月23日
【あつい煎餅・香るゆず味噌味】
■希望小売価格：400円（税込）
■内容量：12枚（4袋入）
■発売日：2026年3月23日
お買い求めは、全国のスーパー、ドラッグストア、弊社通販サイト・名水の郷日光おかき工房（https://www.okaki.ne.jp）まで
お問い合わせいただいたメディア様には本品と資料を無償にてお送りいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 丸彦製菓株式会社
■担当者 お客様相談室
■ＴＥＬ 0120-466-717
■ＦＡＸ 0288-31-1611
■E-Mail : maruhiko_info@okaki.ne.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344978/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344978/images/bodyimage2】
配信元企業：丸彦製菓株式会社
『あつい煎餅』は、丸彦製菓独自の製法「高周波焼成」を採用した厚焼き煎餅です。生地をマイクロ波で加熱することにより、表面はカリッと、内部はサクッとしたザクザク食感に仕上げています。国内産うるち米を100%使用した極厚の波形生地は、噛むほどにお米本来の美味しさが感じられます。
「あっさり塩味」は、瀬戸内産原料の藻塩を使用し、まろやかな旨味がお米の風味を引き立てます。「香るゆず味噌味」は、国産柚子皮と米味噌を使用した独自調合のゆず味噌タレで二度味付けした、噛むほどに香り高い柚子感とまろやかな味噌の旨味が楽しめる新たな美味しさです。どちらの味も、厚焼きならではのザクザク食感と国内産うるち米100%の風味を存分にお楽しみいただけます。
【商品詳細】
国内産うるち米を100%使用した極厚の生地を、特殊な「高周波焼成」で焼き上げた、かむほどにザクザクうまい厚焼き煎餅。丸彦製菓独自の『製粉⇒蒸かし⇒練り⇒成形⇒乾燥』の工程で焼き上がりに最適な水分に調整し、波形で極厚の生地に仕上げました。
■あっさり塩味
瀬戸内産原料の藻塩を使用。まろやかな旨味をもち素材の味を引き立てる藻塩が、国内産うるち米100%の厚焼き煎餅本来の美味しさを際立たせます。藻塩はホンダワラなどの海藻成分が入った塩で、日本の塩づくりの原点とも呼ばれる製塩法「藻塩焼き」を由来とする塩です。辛さに尖ったところがなく、口あたりが非常にまろやかなことが特徴です。
■香るゆず味噌味
国産柚子皮（愛媛・高知・徳島等）・米味噌・たまりしょうゆ・酒粕を使用した独自調合のゆず味噌タレで二度味付け。噛むほどに香り高い柚子感と、まろやかな味噌の旨味が感じられます。まろやかな味わいが特徴の米味噌が柚子のさわやかな風味・色合いを引き立て、濃厚な味わいに手間をかけて仕上げました。
《こだわりの原材料》
・国内産うるち米100%
・瀬戸内産原料の藻塩（あっさり塩味）
・国産柚子皮、米味噌、たまりしょうゆ、酒粕（香るゆず味噌味）
【あつい煎餅・あっさり塩味】
■希望小売価格：400円（税込）
■内容量：12枚（4袋入）
■発売日：2026年3月23日
【あつい煎餅・香るゆず味噌味】
■希望小売価格：400円（税込）
■内容量：12枚（4袋入）
■発売日：2026年3月23日
お買い求めは、全国のスーパー、ドラッグストア、弊社通販サイト・名水の郷日光おかき工房（https://www.okaki.ne.jp）まで
お問い合わせいただいたメディア様には本品と資料を無償にてお送りいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 丸彦製菓株式会社
■担当者 お客様相談室
■ＴＥＬ 0120-466-717
■ＦＡＸ 0288-31-1611
■E-Mail : maruhiko_info@okaki.ne.jp
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