SCPとは何か？各種用語と人気作品の解説で財団世界に踏み込む貴方をサポート！『大明解！ SCP大事典 SCPを楽しむための用語解説から名作紹介まで』2026年3月31日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『大明解！ SCP大事典 SCPを楽しむための用語解説から名作紹介まで』を2026年3月31日（火）より全国書店にて発売いたします。
知られてはいけない存在が、ここに記録されている。不思議で奥深いSCP財団の世界。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345269/images/bodyimage1】
人知れず、人類の文明を脅かす存在を秘密裏に確保・収容・保護し続ける組織SCP財団。世界各地に存在する、異常存在・怪異・超常現象から人類を守るため、その活動は常に闇の中で行われる――。
SCP財団とは、2008年に始まったインターネット発祥の創作コミュニティ型フィクション。
世界中の「職員」によって投稿される「架空の脅威」に関するレポートは、公的文書や研究報告書を思わせる文体で書かれ、独特のリアリティと不気味さで多くの読者を魅了してきました。小学生から大人まで、年齢を問わず人々を引き込むこの世界観は、「事務的なのに怖い」「淡々としているのに想像力を刺激される」という唯一無二の魅力を持っています。
本書では、SCP財団に投稿された数多くのレポートの中から、選りすぐりの傑作を抜粋して紹介。さらに、初めてSCP財団に触れる方でも世界観を十分に理解できるよう、用語辞典も収録しました。
これからSCPの世界に足を踏み入れる方にも、すでにその深みにハマっている方にも――怪しくも魅力的な「SCP財団」の世界を、心ゆくまでご堪能ください。
※本書、および本リリースの掲載内容はSCP Foundation、SCP財団を原作とし、CC BY-SA 3.0に準拠しています。
http://scp-jp.wikidot.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345269/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345269/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345269/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12667
【商品情報】
大明解！ SCP大事典 SCPを楽しむための用語解説から名作紹介まで
●定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）
●著者：HJ技法書編集部
●ISBNコード:978-4-7986-4151-5
●JAN コード：9784798641515
●判型：A5判 176ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
知られてはいけない存在が、ここに記録されている。不思議で奥深いSCP財団の世界。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345269/images/bodyimage1】
人知れず、人類の文明を脅かす存在を秘密裏に確保・収容・保護し続ける組織SCP財団。世界各地に存在する、異常存在・怪異・超常現象から人類を守るため、その活動は常に闇の中で行われる――。
SCP財団とは、2008年に始まったインターネット発祥の創作コミュニティ型フィクション。
世界中の「職員」によって投稿される「架空の脅威」に関するレポートは、公的文書や研究報告書を思わせる文体で書かれ、独特のリアリティと不気味さで多くの読者を魅了してきました。小学生から大人まで、年齢を問わず人々を引き込むこの世界観は、「事務的なのに怖い」「淡々としているのに想像力を刺激される」という唯一無二の魅力を持っています。
本書では、SCP財団に投稿された数多くのレポートの中から、選りすぐりの傑作を抜粋して紹介。さらに、初めてSCP財団に触れる方でも世界観を十分に理解できるよう、用語辞典も収録しました。
これからSCPの世界に足を踏み入れる方にも、すでにその深みにハマっている方にも――怪しくも魅力的な「SCP財団」の世界を、心ゆくまでご堪能ください。
※本書、および本リリースの掲載内容はSCP Foundation、SCP財団を原作とし、CC BY-SA 3.0に準拠しています。
http://scp-jp.wikidot.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345269/images/bodyimage2】
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345269/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12667
【商品情報】
大明解！ SCP大事典 SCPを楽しむための用語解説から名作紹介まで
●定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）
●著者：HJ技法書編集部
●ISBNコード:978-4-7986-4151-5
●JAN コード：9784798641515
●判型：A5判 176ページ
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