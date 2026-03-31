ダークファンタジー、幻想美術ファン必携の一冊！『終典 班鳩-ikaruga-画集』2026年3月31日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『終典 班鳩-ikaruga-画集』を2026年3月31日（火）より全国書店にて発売いたします。
超精密な画風で注目を集める線画師・斑鳩、待望の初画集。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345474/images/bodyimage1】
2017年に活動を開始した斑鳩は、X（旧Twitter）フォロワー数8万人超を誇る、人気上昇中のイラストレーター。
圧倒的な描き込み量と緻密な線で描かれる作品は、一度目にしたら忘れられない強烈な印象を残します。
神話や伝承をテーマに神々、悪魔、精霊などを描いた作品たち。それらは著者独特の世界感で表現され、一度目を奪われたら離すことのできない不思議な魅力に溢れています。
本書には、20点以上の新規描き下ろし作品を収録。細密線画ならではの情報量と、幻想的で重厚なモチーフが織りなす神秘の世界を、存分に堪能できます。
ダークファンタジー、幻想美術ファン必携の一冊。
斑鳩が描く、深淵と神秘が交差する世界を、ぜひその目でお確かめください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345474/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345474/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345474/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12667
【商品情報】
終典 班鳩-ikaruga-画集
定価：4290円（本体3900円＋税10％）
著者：班鳩
ISBNコード:978-4-7986-4152-2
JAN コード：9784798641522
判型：A4変判 176ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
超精密な画風で注目を集める線画師・斑鳩、待望の初画集。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345474/images/bodyimage1】
2017年に活動を開始した斑鳩は、X（旧Twitter）フォロワー数8万人超を誇る、人気上昇中のイラストレーター。
圧倒的な描き込み量と緻密な線で描かれる作品は、一度目にしたら忘れられない強烈な印象を残します。
神話や伝承をテーマに神々、悪魔、精霊などを描いた作品たち。それらは著者独特の世界感で表現され、一度目を奪われたら離すことのできない不思議な魅力に溢れています。
本書には、20点以上の新規描き下ろし作品を収録。細密線画ならではの情報量と、幻想的で重厚なモチーフが織りなす神秘の世界を、存分に堪能できます。
ダークファンタジー、幻想美術ファン必携の一冊。
斑鳩が描く、深淵と神秘が交差する世界を、ぜひその目でお確かめください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345474/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345474/images/bodyimage3】
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さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12667
【商品情報】
終典 班鳩-ikaruga-画集
定価：4290円（本体3900円＋税10％）
著者：班鳩
ISBNコード:978-4-7986-4152-2
JAN コード：9784798641522
判型：A4変判 176ページ
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