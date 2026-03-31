6人のイラストレーターが描くメルヘンの世界を、ぎゅっと詰め込んだ 塗り絵本！『心あたたまる塗り絵ブック かわいいメルヘンの世界』2026年3月31日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『心あたたまる塗り絵ブック かわいいメルヘンの世界』を2026年3月31日（火）より全国書店にて発売いたします。
色を重ねるたび紡がれる、あなただけの「メルヘンの世界」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage1】
どこか懐かしく、やさしくて、あたたかい――。
ほんわかとした動物たちや小物、かわいい洋服に身を包んだ女の子、見ているだけで心がほっとするような、ぬくもりあふれる空間を描いた線画を約50点収録しています。
またカラー見本としてイラストレーターたちの彩色作品も多数掲載。
児童書などで活躍するイラストレーターも名を連ね、塗り絵が好きな大人はもちろん、親子で楽しめる内容となっています。
またご購入特典として掲載された線画のダウンロードをご用意。何度でもいろいろな色で塗り絵を楽しむことが可能です。
やわらかでやさしい、夢のあるメルヘンの世界を、どうぞ存分にお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage4】
●参加作家
さかの まち／Cerika／cotolie／よねこめ／もかろーる／白花らぴす （順不同）
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12842
【商品情報】
心あたたまる塗り絵ブック かわいいメルヘンの世界
定価：1,540円（本体1,400円＋税10％）
著者：さかの まち／Cerika／cotolie／よねこめ／もかろーる／白花らぴす
ISBNコード:978-4-7986-4153-9
JAN コード：9784798641539
判型：B5ワイド判 72ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
色を重ねるたび紡がれる、あなただけの「メルヘンの世界」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage1】
どこか懐かしく、やさしくて、あたたかい――。
ほんわかとした動物たちや小物、かわいい洋服に身を包んだ女の子、見ているだけで心がほっとするような、ぬくもりあふれる空間を描いた線画を約50点収録しています。
またカラー見本としてイラストレーターたちの彩色作品も多数掲載。
児童書などで活躍するイラストレーターも名を連ね、塗り絵が好きな大人はもちろん、親子で楽しめる内容となっています。
またご購入特典として掲載された線画のダウンロードをご用意。何度でもいろいろな色で塗り絵を楽しむことが可能です。
やわらかでやさしい、夢のあるメルヘンの世界を、どうぞ存分にお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345467/images/bodyimage4】
●参加作家
さかの まち／Cerika／cotolie／よねこめ／もかろーる／白花らぴす （順不同）
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12842
【商品情報】
心あたたまる塗り絵ブック かわいいメルヘンの世界
定価：1,540円（本体1,400円＋税10％）
著者：さかの まち／Cerika／cotolie／よねこめ／もかろーる／白花らぴす
ISBNコード:978-4-7986-4153-9
JAN コード：9784798641539
判型：B5ワイド判 72ページ
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