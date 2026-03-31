滋賀県彦根市の大人気キャラクター「ひこにゃん」

誕生２０周年記念企画！

東京・日本橋「ここ滋賀」で4月13日（月）より

「ひこにゃん２０周年フェア」開催！

「ひこにゃん」関連対象商品を20％オフで販売するほか、

先着1,000名様に限定ノベルティをプレゼント！

【期間】2026年4月13日（月）～30日（木）

【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」1階マーケット（東京都中央区日本橋２－７－１）

滋賀県彦根市の大人気キャラクター「ひこにゃん」が、今年4月13日に誕生20周年を迎えます。これを記念し、滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京都中央区）では、同日より「ひこにゃん２０周年フェア」を開催します。1階マーケットで、ひこにゃん関連商品を多数取り揃え、関連対象商品20％オフで販売します。さらに、フェア期間中に関連対象商品をご購入いただいた方には、20周年を記念した限定ノベルティを先着1,000名様にプレゼントするなど、ファン必見のフェアとなっています。

この「ひこにゃん２０周年フェア」の開催により、ひこにゃんの20周年を全国のファンと共に祝うと同時に、さらなる滋賀県の魅力を首都圏に向けて発信してまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

※ここ滋賀での過去のイベントの様子

ひこにゃん20周年記念「ひこにゃん２０周年フェア」開催概要

【期間】2026年4月13日（月）～4月30日（木）

【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」1階マーケット（東京都中央区日本橋２－７－１）

【内容】

１．ひこにゃん関連商品フェア

「ここ滋賀」1階マーケットにて、ひこにゃんの可愛らしいグッズや、ひこにゃんがデザインされた滋賀県産品など、様々なひこにゃん関連商品を多数取り揃えて関連対象商品20％オフで販売いたします。普段使いできるアイテムから、コレクションに加えたくなるレアな商品まで、ひこにゃんファン必見のラインナップです。

例：ひこにゃんぬいぐるみ、キーホルダー、文房具、お菓子、その他関連商品など

※ひこにゃん関連商品イメージです。（その他関連商品多数）

２．20周年限定ノベルティ（スマホステッカー）プレゼント

フェア期間中、ひこにゃん関連商品をご購入いただいたお客様またはここ滋賀の公式ＬＩＮＥの新規登録者を対象に、ひこにゃん20周年を記念した限定デザインのスマホステッカーをプレゼントいたします。

〇プレゼント条件: ひこにゃん関連商品を一点以上ご購入いただいた方、またはここ滋賀の公式ＬＩＮＥに新規でご登録いただいた方（おひとり様1枚）

〇配布数: 先着1,000名様

※なくなり次第終了となりますので、お早めにお越しください。

滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」ついて

滋賀県彦根市が2007年に迎えた彦根城築城400年祭のマスコットキャラクターとして誕生。ご当地キャラクターブームの火付け役となり、全国的な人気を博しています。愛くるしい姿と動きで、彦根市、

ひいては滋賀県の魅力を広く発信し続けています。





参考：滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。

公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/

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