SDカードから削除された動画を復元する方法 | EaseUS Data Recovery Wizard 20.3.0がリリース！
データ復旧、バックアップ、パーティション管理の専門家EaseUS Software Co., Ltd.は、2026年3月27日（金）に、業界トップクラスのEaseUS Data Recovery Wizard 20.3.0を公開しました。
本バージョンでは、業界初となる独自開発の動画復元テクノロジー 「Deep Video Reconstruct（DVR）」 を新たに搭載し、特に、GoProなどのアクションカメラで撮影した動画に特化し、復元成功率を従来より最大27％向上させました。これまで復元が難しかった、旅行やアクティビティの思い出が詰まった映像データの救出を、より高い信頼性で実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345613/images/bodyimage1】
主な新機能・改善点：
SDカードに記録されたカメラ動画の復元は、データ復元業界において長年にわたる技術的難題のひとつとされてきました。旅行や登山、スポーツシーンなど、日常生活のかけがえない瞬間を収めた動画データは、ユーザーにとって極めて価値の高い情報資産です。一方で、GoPro等のアクションカメラが採用する独自のファイル構造や、録画中断・カード取り出し時に発生しやすいデータ破損は、既存の復元ツールでは対応が困難なケースが多く、多くのユーザーが大切な映像を失ってきた現状があります。EaseUSはこの課題に正面から取り組み、数年にわたる研究開発の末、本バージョンにてその成果を製品として提供します。
■ Deep Video Reconstruct（DVR）技術の搭載
DVRは、従来の断片的なファイル復元手法とは根本的に異なるアプローチを採用しています。動画データの構造解析を深層レベルで実行することにより、破損・断片化したビデオファイルの整合性を高精度で再構築します。特に、GoProカメラ特有のMP4/H.265エンコード形式に最適化されており、業界初の試みとして、従来では対応不能だったシナリオへの復元が可能となりました。
■ GoPro動画復元成功率：最大27%向上
DVR技術の導入により、GoProカメラで撮影した動画の復元成功率が従来バージョンと比較して最大27%向上しました。アクティビティ中の電源切断や、カード取り出し時の中断によって失われた動画の救出に、これまで以上に高い信頼性を発揮します。
■ SDカードカメラ全般の動画復元成功率：5%向上
DVRはGoProに限らず、一眼レフ・ミラーレスカメラなど、SDカードを使用するカメラ全般の動画復元にも対応しました。復元成功率が全体的に5%向上しており、幅広いカメラユーザーにメリットをもたらします。
GoPro SDカードから削除された動画を復元する方法
続いて、EaseUS Data Recovery Wizard(https://reurl.cc/6GLeN6)を利用して、GoProのSDカードから削除された動画を復元する方法についてご案内いたします。
ステップ1.カードリーダーを使ってGoPro SDカードをPCに接続します。次に「EaseUS Data Recovery Wizard」を起動し、画面から「SDカード」を選択しましょう。すると、対象のSDカードは検出されます。「紛失データの検索」ボタンをクリックして、ファイルのスキャンを開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345613/images/bodyimage2】
ステップ2.スキャンが完了すると、見つかったファイルの一覧が表示されます。復元したいファイルにチェックを入れましょう。「フォルダ」タブや「種類」タブを使えば、ファイルを保存場所やファイル形式で分類表示できるので、目的のデータを探すのが簡単になります。「フィルター」機能を使えば、ファイルの種類、更新日時、サイズなどでさらに絞り込むことが可能です。
本バージョンでは、業界初となる独自開発の動画復元テクノロジー 「Deep Video Reconstruct（DVR）」 を新たに搭載し、特に、GoProなどのアクションカメラで撮影した動画に特化し、復元成功率を従来より最大27％向上させました。これまで復元が難しかった、旅行やアクティビティの思い出が詰まった映像データの救出を、より高い信頼性で実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345613/images/bodyimage1】
主な新機能・改善点：
SDカードに記録されたカメラ動画の復元は、データ復元業界において長年にわたる技術的難題のひとつとされてきました。旅行や登山、スポーツシーンなど、日常生活のかけがえない瞬間を収めた動画データは、ユーザーにとって極めて価値の高い情報資産です。一方で、GoPro等のアクションカメラが採用する独自のファイル構造や、録画中断・カード取り出し時に発生しやすいデータ破損は、既存の復元ツールでは対応が困難なケースが多く、多くのユーザーが大切な映像を失ってきた現状があります。EaseUSはこの課題に正面から取り組み、数年にわたる研究開発の末、本バージョンにてその成果を製品として提供します。
■ Deep Video Reconstruct（DVR）技術の搭載
DVRは、従来の断片的なファイル復元手法とは根本的に異なるアプローチを採用しています。動画データの構造解析を深層レベルで実行することにより、破損・断片化したビデオファイルの整合性を高精度で再構築します。特に、GoProカメラ特有のMP4/H.265エンコード形式に最適化されており、業界初の試みとして、従来では対応不能だったシナリオへの復元が可能となりました。
■ GoPro動画復元成功率：最大27%向上
DVR技術の導入により、GoProカメラで撮影した動画の復元成功率が従来バージョンと比較して最大27%向上しました。アクティビティ中の電源切断や、カード取り出し時の中断によって失われた動画の救出に、これまで以上に高い信頼性を発揮します。
■ SDカードカメラ全般の動画復元成功率：5%向上
DVRはGoProに限らず、一眼レフ・ミラーレスカメラなど、SDカードを使用するカメラ全般の動画復元にも対応しました。復元成功率が全体的に5%向上しており、幅広いカメラユーザーにメリットをもたらします。
GoPro SDカードから削除された動画を復元する方法
続いて、EaseUS Data Recovery Wizard(https://reurl.cc/6GLeN6)を利用して、GoProのSDカードから削除された動画を復元する方法についてご案内いたします。
ステップ1.カードリーダーを使ってGoPro SDカードをPCに接続します。次に「EaseUS Data Recovery Wizard」を起動し、画面から「SDカード」を選択しましょう。すると、対象のSDカードは検出されます。「紛失データの検索」ボタンをクリックして、ファイルのスキャンを開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345613/images/bodyimage2】
ステップ2.スキャンが完了すると、見つかったファイルの一覧が表示されます。復元したいファイルにチェックを入れましょう。「フォルダ」タブや「種類」タブを使えば、ファイルを保存場所やファイル形式で分類表示できるので、目的のデータを探すのが簡単になります。「フィルター」機能を使えば、ファイルの種類、更新日時、サイズなどでさらに絞り込むことが可能です。