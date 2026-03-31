クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」の2025年の優れたプロジェクトを表彰するGREEN AWARD 2025に「ERWAY-A06」がSILVER賞を受賞。

クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」の2025年の優れたプロジェクトを表彰するGREEN AWARD 2025に「ERWAY-A06」がSILVER賞を受賞。