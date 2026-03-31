クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」の2025年の優れたプロジェクトを表彰するGREEN AWARD 2025に「ERWAY-A06」がSILVER賞を受賞。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が2024年にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で起案したフルカーボンの電動アシスト自転車「ERWAY-A06」が、特に優れたプロジェクトを表彰する「GREEN AWARD 2025」の「SILVERアワード」を受賞いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345615/images/bodyimage1】
2025年内にGREEN FUNDINGで起案されたプロジェクトの中から、特に注目を集めたプロジェクトを表彰する「GREEN AWARD 2025」
アワード：GREEN AWARD
受賞名：SILVER賞
受賞プロジェクト名：ERWAY-A06
プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/afustore/projects/8704
支援総額：13,940,080
支援人数：98人
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345615/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345615/images/bodyimage3】
ERWAY-A06はフレーム、ハンドル、ベルトドライブパーツに超軽量＆超強度のドライカーボンを採用した、フルカーボン電動アシスト自転車。
本体重量約15.5kg、5段階電動アシスト、シマノ製3段内装ギア、センターモーター、折りたたみなど、多彩な機能を搭載しています。
カーボン素材による圧倒的な軽さと、電気系統の配線を隠したスマートなデザイン。通勤や休日に車のトランクに入れて出先など、日常の移動をスマートにサポートします。
【販売サイト】
50TH＋：https://www.50th.jp/products/erway-a06
楽天SINSANKAI：https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/erway-a06/
ヨドバシ・ドット・コム：https://www.yodobashi.com/?word=ERWAY-A06
■試乗希望の方は以下のご連絡先まで
お問い合わせ番号：072-247-9281
【鑫三海株式会社について】
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
Instagram(@sinsankai_jp)：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X(@SINSANKAI)：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345615/images/bodyimage4】
配信元企業：鑫三海株式会社
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2025年内にGREEN FUNDINGで起案されたプロジェクトの中から、特に注目を集めたプロジェクトを表彰する「GREEN AWARD 2025」
アワード：GREEN AWARD
受賞名：SILVER賞
受賞プロジェクト名：ERWAY-A06
プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/afustore/projects/8704
支援総額：13,940,080
支援人数：98人
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ERWAY-A06はフレーム、ハンドル、ベルトドライブパーツに超軽量＆超強度のドライカーボンを採用した、フルカーボン電動アシスト自転車。
本体重量約15.5kg、5段階電動アシスト、シマノ製3段内装ギア、センターモーター、折りたたみなど、多彩な機能を搭載しています。
カーボン素材による圧倒的な軽さと、電気系統の配線を隠したスマートなデザイン。通勤や休日に車のトランクに入れて出先など、日常の移動をスマートにサポートします。
【販売サイト】
50TH＋：https://www.50th.jp/products/erway-a06
楽天SINSANKAI：https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/erway-a06/
ヨドバシ・ドット・コム：https://www.yodobashi.com/?word=ERWAY-A06
■試乗希望の方は以下のご連絡先まで
お問い合わせ番号：072-247-9281
【鑫三海株式会社について】
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鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
Instagram(@sinsankai_jp)：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X(@SINSANKAI)：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
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配信元企業：鑫三海株式会社
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