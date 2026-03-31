東京商工会議所 資源・エネルギー部会主催セミナーにて、RAUL株式会社代表 江田健二が登壇します
2026年4月10日（金）に開催される東京商工会議所 資源・エネルギー部会 オンラインセミナーにおいて、RAUL株式会社代表の江田健二が登壇いたします。
中東情勢の緊迫化に伴い、企業経営におけるエネルギーへの関心が急速に高まっています。原油価格の動向は電力価格にも大きく影響し、エネルギーコストの上昇や供給リスクは企業活動に直結する重要な経営課題です。
本セミナーでは、原油やLNGをはじめとするエネルギー価格の動向を整理した上で、企業への影響が特に大きい電力コストについてくわしく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345614/images/bodyimage1】
【資源・エネルギー部会 オンラインセミナー】
中東情勢・原油高は企業のエネルギーコストをどう変えるか
～ウクライナショックの教訓とこれからの電力調達・リスク管理戦略～
日時：2026年4月10日(金) 15:30～16:30
場所：オンライン（Zoomライブ配信
料金：無料
詳細：https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206937
≪講演内容≫
(1)中東情勢を踏まえたエネルギー価格動向の全体像
(2)過去に学ぶ電気料金高騰リスク
・ロシアのウクライナ侵攻と電力価格推移
・新電力の事業停止・撤退の理由
・契約解除と最終保障への殺到
(3)企業ができる対策
・今回の中東危機とウクライナショックとの違い
・各電力プランのメリットとデメリット
・「買う」から「自前の電源を持つ」へ
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
中東情勢の緊迫化に伴い、企業経営におけるエネルギーへの関心が急速に高まっています。原油価格の動向は電力価格にも大きく影響し、エネルギーコストの上昇や供給リスクは企業活動に直結する重要な経営課題です。
本セミナーでは、原油やLNGをはじめとするエネルギー価格の動向を整理した上で、企業への影響が特に大きい電力コストについてくわしく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345614/images/bodyimage1】
【資源・エネルギー部会 オンラインセミナー】
中東情勢・原油高は企業のエネルギーコストをどう変えるか
～ウクライナショックの教訓とこれからの電力調達・リスク管理戦略～
日時：2026年4月10日(金) 15:30～16:30
場所：オンライン（Zoomライブ配信
料金：無料
詳細：https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206937
≪講演内容≫
(1)中東情勢を踏まえたエネルギー価格動向の全体像
(2)過去に学ぶ電気料金高騰リスク
・ロシアのウクライナ侵攻と電力価格推移
・新電力の事業停止・撤退の理由
・契約解除と最終保障への殺到
(3)企業ができる対策
・今回の中東危機とウクライナショックとの違い
・各電力プランのメリットとデメリット
・「買う」から「自前の電源を持つ」へ
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
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世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
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ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
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図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
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